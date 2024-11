Afrique: Basket - Africa Cup 3x3 - Les Ankoay veulent garder le trophée à domicile

La Coupe d'Afrique des Nations 3x3 sera diffusée en direct sur la chaîne Gasy Sport TV (GSTV) de Canal+. Les Ankoay ambitionnent de garder la coupe à domicile.

Le sommet africain de basket 3x3 approche à grands pas, et la cerise sur le gâteau est que la chaîne Gasy Sport TV, récemment intégrée aux bouquets de Canal+ Madagascar sur le canal 202, assurera la diffusion intégrale, en direct et en exclusivité, de cette compétition du 29 novembre au 1er décembre.

Lors d'une conférence de presse tenue hier au Stade Barea, Canal+ a réaffirmé son soutien inconditionnel à l'équipe nationale pour ce grand rendez-vous, ainsi qu'au sport malgache en général. « Le sport joue un rôle très important dans l'éducation, surtout chez les jeunes. C'est une autre façon de faire briller le pays à l'échelle mondiale. Nous avons des talents en judo, basket, rugby, etc., et il est tout à fait normal de leur donner une place sur une chaîne dédiée au sport malgache. Lors de cette Africa Cup 3x3, tous les Malgaches pourront suivre les matches des Ankoay et les encourager, permettant ainsi à nos équipes masculine et féminine de décrocher leur place pour le mondial », a déclaré Onjatiana Razafindrakoto, directrice générale de Canal+.

Le président de la Fédération, Jean Michel Ramaroson, a exprimé sa gratitude envers Canal+ pour cette opportunité de promouvoir le basket 3x3 en Afrique et de mettre en lumière le sport malgache. De leur côté, les joueurs malgaches ont fait part de leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes et à conserver la coupe à domicile. « Si nous avions déjà remporté la victoire à l'extérieur, pourquoi ne pas la remporter chez nous ? Nous allons nous battre et avons un moral d'acier », a affirmé le coach Jean de Dieu Randrianarivelo, alias Deda.

Les Ankoay poursuivent actuellement leur entraînement quotidien à Mahamasina, en attendant la publication de la liste définitive des membres de l'équipe.

Par ailleurs, Canal+ a également profité de l'occasion pour présenter son nouveau décodeur connecté. Grâce à cette technologie hybride alliant satellite et internet, les abonnés peuvent bénéficier d'une expérience optimale, leur permettant de regarder des programmes en direct, d'accéder à des milliers de contenus à la demande et d'enregistrer leurs émissions préférées.