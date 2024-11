Afrique: CAN 2025 - Les Léopards et le Syli national se croisent ce samedi soir à Abidjan

Les Léopards de la RDC et le Syli national de la Guinée se croisent ce samedi 16 novembre à 20h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé d'Abidjan(Côte-d'Ivoire).

Ce match se joue dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

A la suite à une alerte musculaire, le défenseur congolais Dylan Batubinsika est ménagé pour le match de ce samedi face à la Guinée. Il retrouvera le groupe pour la rencontre contre l'Éthiopie le mardi prochain.

Le sélectionneur-manager de la République Démocratique du Congo, Sebastien Desabre, a promis, au cours de la conférence de presse d'avant-match, de garder son équipe des joueurs titulaires, et de la modifier plutôt au match de la dernière journée contre l'Ethiopie, à Kinshasa.

« On espère que ce match sera de bonne facture pour donner une bonne image du football africain. Après, il n'y a pas de pression, on va aller dans les atteintes des objectifs. On a atteint notre objectif, mais ce n'est pas pour ça qu'on va se démobiliser. On jouera notre jeu en pensant à nous d'abord. Si on est meilleur que la Guinée, demain on va remporter le match. Donc, on peut déjà s'y renoncer qu'il y aura un peu plus de turn-over sur le deuxième match que sur le premier. Voir certains joueurs évolués et donner un peu plus de temps de jeu », a déclaré Sébastien Desabre.

Contre l'Ethiopie, le sélectionneur de la RDC promet aussi de jouer sur le problème des cartons jaunes :

«une problématique à gérer sur le dernier match contre l'Ethiopie celle des cartons jaunes. On a des joueurs qui ont des cartons jaunes, en cas d'un autre jaune, ils seront suspendus au premier match de la phase finale de la CAN Maroc 2025 ».

Une revanche à prendre

Le Syli national et les Léopards se retrouvent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la deuxième fois au cours de cette même année, après les quarts de finales historiques du 2 février, au stade Alassane Ouattara, soldés par la victoire des Congolais 3-1.

La Guinée avait ouvert le score, par Mohamed Bayo (21ème), sur penalty, les Léopards ont, par la suite, noyé leurs adversaires sur trois réalisations de Chancel Mbemba (27ème), Yoane Wissa, sur penalty, avant qu'Arthur Maswaku (82ème) ne scelle la victoire congolaise.

Pour la suite de cette compétition, le onze national de la RDC l'a bouclé à la 4ème place, après la défaite à la petite finale, aux tirs au but, devant les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud.