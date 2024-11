Guinée: Campagne de vulgarisation de l'avant projet de la nouvelle constitution - Les interrogations de Mohamed Lamine Kamissoko

Au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel de ce samedi 16 novembre 2024, Honorable Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national de cette formation politique a abordé l'actualité sociopolitique de la Guinée.

À l'entame, cet ancien député a tout d'abord rappelé les promesses tenues par le Président de la transition concernant le chronogramme de cette transition.

<< Le Président de la transition avait dit même un seul jour ne sera pas ajouté à cette durée de la transition, tout le monde retient ça. Donc, tu soit alphabète ou analphabète, mais tout le monde a entendu cela. Quel est le guinéen qui n'a pas entendu cette parole du chef de la junte ? Donc, le peuple doit mettre dans sa tête, dans son esprit, dans son comportement qu'à partir du 31 décembre, il n'y a pas de CNRD, ni de gouvernement de transition. C'est ce que le peuple doit mettre dans la tête, et il doit se comporter comme ça, parce que nous sommes restés derrière eux, ils ont dissout la constitution, ils ont mit leurs propres lois, et ces lois sont violées >>, a fustigé le député.

Parlant de la campagne de vulgarisation de l'avant projet de la nouvelle constitution par le CNT, il s'est posé un certains nombres de questions.

<< Honnêtement à quelle population les gens là sont en train de s'adresser ? On dit avant projet, donc le peuple n'a pas encore vu le projet. Est-ce qu'une institution comme le CNT peut vraiment se mettre en harmonie avec le gouvernement pour décaisser des fonds et aller expliquer un avant projet qu'on peut appeler un brouillon comme on l'a dit l'autre fois ? Vraiment ce n'est pas responsable, mobiliser des fonds, des personnes pour partir tromper le paysan, les ouvriers, et la population à la base. Donc, conformément au mémorandum des forces vives, le RPG, l'UFDG, l'UFR sont solidaires à la déclaration. Et les responsables de l'UFDG de Conakry jusqu'à l'intérieur, ceux de l'UFR de Conakry jusqu'à l'intérieur, et également ceux du RPG de Conakry jusqu'à l'intérieur doivent restés fidèles à ce mémorandum, et doivent suivre de près cette déclaration des forces vives >>, a-t-il exhorté.

Il termine en déclarant que cette explication d'un brouillon de constitution ne concerne nullement pas la classe politique guinéenne.