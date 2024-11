Afrique: Match Malawi # Burkina - Une préparation au petit trot des Etalons à Lilongwe

Arrivés à Lilongwe le 16 novembre à 2 h du matin, heure locale (minuit heure GMT), les Etalons ont effectué une légère séance d'entraiment dans l'après-midi pour récupérer des 8 h de voyage entre Bamako et la capitale malawite.

Les Etalons, présents à Lilongwe au Malawi le 16 novembre 2024, ont entamé dès l'après-midi leur préparation pour affronter l'équipe locale en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, le lundi prochain. Le stage a débuté tout en douceur car, après environ 8 heures de voyage à partir de Bamako pour rallier la capitale malawite, avec juste une escale de de plus une heure à Yaoundé au Cameroun, pour ravitailler l'avion, la préoccupation du staff technique des Etalons lors de cette première séance est d'atténuer la fatigue des joueurs due au voyage.

Ainsi, sur le terrain d'un lycée de la place et sous la houlette du préparateur physique, Wilfried Da, les joueurs qui ont disputé la rencontre jeudi dernier

face au Sénégal (défaite 1-0 des Etalons) ont effectué un petit décrassage. Et ceux qui n'ont pas foulé la pelouse du stade du 26 mars de Bamako ont eu droit à des exercices plus poussés. «Après le match de jeudi passé et le voyage, nous avons préféré effectuer une séance de récupération. Ce qui consistait juste à avoir de la mobilité et travailler pour que les joueurs puissent disposer d'un peu de temps de récupération.

C'est ce que nous avons l'habitude de faire après les longs voyages », a expliqué Wilfried Da. L'autre facteur sur lequel se penche le staff des Etalons est l'altitude de la capitale malawite, la ville où se déroulera la rencontre. En effet, les 1050 m d'élévation de Lilongwe, par rapport au niveau de la mer, est une donnée prise en compte par les Burkinabè. « Etre en altitude demande beaucoup plus d'oxygène. Les joueurs sont avertis. Nous essayons de d'avoir avoir une séance assez relaxante pour que les joueurs ne fournissent pas trop d'efforts.

Il faut qu'ils réservent leurs efforts pour le match », a précisé Wilfried Da. La dernière séance d'entrainement, prévue le 17 novembre, sera beaucoup plus intense. Le match se disputera le 18 novembre au Bingu national stadium de Lilongwe à 13 GMT. Et l'objectif des Etalons est de finir en beauté ces éliminatoires de la CAN.