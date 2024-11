Ethiopie: Le nouveau Centre d'excellence inauguré est un impératif pour une application efficace de la loi - Commissaire général Demelash.

Addis Abeba — Le nouveau Centre d'excellence d'enquête et de recherche médico-légale de la police fédérale est essentiel pour améliorer les enquêtes criminelles et les opérations d'application de la loi, a déclaré le commissaire général de la police fédérale Demelash Gebremichael.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration du Centre d'excellence d'enquête et de recherche médico-légale, le commissaire général de la police fédérale Demelash Gebremichael a déclaré que le centre constituerait une capacité supplémentaire pour le travail à accomplir pour favoriser la paix et la justice dans le pays.

Le commissaire général a noté que le Centre d'excellence d'investigation et de recherche médico-légale de la police fédérale est le plus grand centre d'investigation et de recherche médico-légale d'Afrique.

La création du centre servira non seulement à regrouper les services qui étaient auparavant fragmentés, mais aussi à disposer de laboratoires d'investigation modernes, a-t-il révélé.

Le centre comprend principalement des laboratoires d'investigation qui sont importants pour les enquêtes criminelles telles que la criminalistique documentaire, les armes à feu, les incendies criminels, les explosions, l'ADN, la criminalistique numérique, la chimie ainsi que les empreintes digitales latentes, a-t-il souligné.

Le commissaire général a en outre noté que le centre d'excellence servirait non seulement d'établissement d'investigation, mais jouerait également un rôle impératif dans la production de ressources humaines qualifiées dans la recherche médico-légale.

En outre, le Centre d'excellence d'investigation et de recherche médico-légale de la police fédérale servira à renforcer les capacités de la police régionale du pays, a-t-il déclaré. À cet égard, un lieu standard a été préparé pour recevoir et former un grand nombre de jeunes recrutés et qualifiés pour la profession.

Le centre sera également important pour les pays africains qui ont besoin du soutien et de l'aide de l'Éthiopie, ainsi que pour les universitaires du monde entier qui mènent des recherches et des formations en criminalistique.

Le chef du département des armes et de la gestion des divers processus d'enquête du centre, Melese Bezabih, a exprimé la volonté du centre d'utiliser correctement les technologies modernes en criminalistique.

Les installations du centre amélioreront considérablement la capacité de la police fédérale à enquêter sur les crimes, a déclaré l'inspecteur adjoint Habtemariam Esubalew, responsable du département de chimie.