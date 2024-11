«À travers chaque peinture et chaque motif, j'aspire à transmettre l'essence de cette culture qui, bien que façonnée par le temps et l'influence des époques, conserve sa vitalité et son pouvoir évocateur», note Imen Aloulou Masmoudi.

À partir du 23 novembre, la galerie Saladin présentera une exposition de l'artiste-plasticienne Imen Aloulou Masmoudi, qui explore avec finesse l'intersection entre tradition et modernité. Ancienne juriste, titulaire d'un master en droit privé et ancienne enseignante à l'École supérieure de commerce, elle a également exercé comme avocate. Parallèlement à sa carrière, sa passion pour l'art l'a conduite à revisiter les symboles et l'artisanat berbères dans une perspective contemporaine.

Une culture millénaire qui perdure...

À travers cette exposition intitulée «L'envol créatif entre tradition et modernité», l'artiste-plasticienne nous convie à redécouvrir la richesse et la résilience de la culture berbère et à plonger dans un monde où chaque oeuvre raconte l'histoire millénaire d'un peuple fier et résilient. Des motifs inspirés de l'écriture amazigh et de symboles liés à des thèmes universels évoquant la fertilité, la protection et les cycles naturels.

En utilisant des matériaux, tels que le bois d'olivier, elle enracine ses créations dans une dimension spirituelle, tout en les rendant accessibles et significatives pour un public moderne. L'exposition se veut également une relecture artistique de l'architecture troglodyte et de l'artisanat traditionnel berbère, éléments qu'Imen Aloulou Masmoudi réinvente à travers des techniques actuelles et des reliefs audacieux. En s'inspirant de ces héritages, l'artiste-plasticienne met en lumière la vitalité et l'authenticité d'un patrimoine loin d'être figé, capable d'évoluer tout en restant fidèle à lui-même.

Le vernissage aura lieu le 23 novembre et l'exposition se poursuivra jusqu'au 22 décembre 2024. Une occasion unique de redécouvrir un univers artistique où le passé et le présent se répondent, célébrant l'intemporalité d'un patrimoine en perpétuelle transformation.