Tunisie: 37e édition du Marathon Comar - Courir pour une noble cause

Un événement qui grandit au fil des éditions et qui cible une participation record.

Courir pour la bonne cause, c'est prendre part à la 37e édition de l'incontournable évènement sportif Marathon Comar de Tunis-Carthage dont la date a été fixée au 1er décembre . Il ne s'agit pas seulement de courir, mais de courir pour une noble cause, avec une vision à long terme s'ancrant dans les principes de responsabilité sociale et environnementale. « Il s'agit de courir pour une Tunisie plus verte », fait observer Lotfi Ben Haj Kacem, président du comité d'organisation de ce marathon, lors d'une conférence de presse tenue hier.

Participation internationale record

Au menu de ce marathon figurent, comme de coutume, quatre courses ouvertes à tous les athlètes, qu'ils soient licenciés ou non, hommes, femmes et enfants, qu'ils soient tunisiens ou étrangers, résidents dans notre pays ou non. La première course est pour les professionnels avec 42 KM à parcourir, le semi-marathon (21 KM), la course pour tous (5 KM) et enfin le Kids Marathon pour les enfants dont l'âge est compris entre 7 et 14 ans. Selon les organisateurs, il n'y aura pas de changement au niveau des parcours pour les quatre courses.

L'inscription en ligne a été déjà lancée depuis le 14 octobre. D'autres bureaux d'inscription sont disponibles. À ce titre, les organisateurs expliquent que ce Marathon est le plus grand évènement Outdoor en Tunisie, car il accueille chaque année toutes les catégories de participants et de visiteurs tunisiens et étrangers.

Ainsi, 44 nationalités (Algérie, Maroc, Allemagne, France, Italie, Côte d'Ivoire, Pays-Bas, Angleterre, USA, Éthiopie, Kenya, Guinée-Bissau, Japon, Liban, Congo, Philippines, Mexique, Koweït, Australie ...) et plus de 6000 personnes ont pris part au marathon dans son 36e édition de 2023. Jusqu'au 14 novembre 2024, le nombre d'inscrits au Marathon s'élève à 305, au Semi-Marathon à 1030, la Course Pour Tous à 871 et le Kids Marathon à 132. Le nombre d'étrangers est de 522 issus de 25 nationalités, ce qui constitue déjà un record. Les organisateurs tablent pour cette édition sur la participation de mille étrangers.

Le village Marathon qui ouvrira ses portes le 29 novembre, sera marqué par une tente géante qui sera installée comme à l'accoutumée au terreplein central de l'Avenue Habib Bourguiba à Tunis pour les participants, les spectateurs et les sponsors. Ce village offre plusieurs activités dont des ateliers de peinture pour enfants avec la présence des partenaires du Marathon Comar dans le domaine de la santé, en particulier Amen santé et l'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer au sein, et ce dans le cadre de la sensibilisation.

Un évènement éco-responsable

Rien n'a été laissé au hasard sur le plan organisationnel en vue de concrétiser les objectifs de la 37e édition annonce le président du comité d'organisation Lotfi Ben Haj Kacem. La nouveauté, un bilan de l'empreinte carbone sera effectué après le Marathon pour évaluer et déterminer les opportunités de réduction des émissions de carbone. C'est un évènement éco-responsable soulignent les organisateurs avec la mise en place d'un dispositif de nettoyage du parcours, l'utilisation de T-Shirts écoresponsables, des emballages respectueux de l'environnement et des accessoires durables.

En outre, les organisateurs se sont engagés ces dernières années pour le boisement des hectares de forêts ravagées par les incendies. A ce titre, 7907 arbres sont à planter pour 2024 et depuis 2021, les organisateurs ont réussi à collecter des fonds pour planter plus de 93 mille arbres dans nos forêts endommagées par les incendies en collaboration avec l'association Tounes CleanUp et les membres volontaires du Comar et Hayett.

Au fil des années, le Marathon Comar s'est forgé une réputation d'excellence sur les plans sportifs, l'engament citoyen et l'engament environnemental. Grace aux efforts de boisement des forêts ravagées par les incendies, Il est devenu un acteur clé dans le développement durable, sans compter son impact positif sur le secteur touristique.

Il est à souligner que le Marathon Comar est inscrit au calendrier international de World Athletics avec le label de cette institution. Sur le plan national, le Marathon représente le championnat de Tunisie par la Fédération tunisienne d'athlétisme.