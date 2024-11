Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 novembre 2024

Sénégal/Législatives : La Cédéao déploie une mission d’observation

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) déploie une mission de 90 observateurs pour les élections législatives sénégalaises du 17 novembre 2024. L’Ambassadeur Francis Alex Tsegah, ancien diplomate ghanéen, est arrivé à Dakar le 13 novembre pour diriger la Mission d’observation électorale (MOE) de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) lors des élections législatives sénégalaises du 17 novembre 2024.

Selon un communiqué de la Cédéao parvenu APA, cette mission comprend 90 membres représentant diverses instances : la Cour de justice communautaire, le ministère des Affaires étrangères, les organes de gestion électorale des États membres, des organisations de la société civile et une équipe technique de la Commission. (Source apanews)

RDC/Lomami : Violent incendie d’un dépôt de carburant et d'huile de palme à Kabinda

Un incendie spectaculaire a ravagé, ce samedi 16 novembre 2024, un dépôt privé de carburant et d'huile de palme au quartier Congo Shidika 1, commune de Kabuelabuela, ville de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Certaines sources lient l’incendie à la négligence d’une dame qui chauffait de l’huile de palme près de ce dépôt.

Le bilan provisoire fait état de plusieurs fûts d'essence et d'huile de palme et d’autres marchandises entreposées partis en fumée ainsi que deux maisons entièrement consumées et quelques-unes endommagées par les flammes. (Source mediacongo)

Référendum 2024 au Gabon : 58% des bureaux de votes ouverts à l’heure

Les Gabonais debout comme un seul homme, ce samedi 16 novembre 2024, se sont rendus dans les urnes afin de déterminer leur choix quant au projet de constitution. En vue d’assurer le bon fonctionnement de ce scrutin, le Réseau des observateurs citoyens (ROC) s’est déployé à travers les bureaux de vote et à livrer les mis à jour des premières données collectées dans les 2000 bureaux de vote. Il en ressort que 58% d’entre eux ont été ouverts à l’heure prévue soit 7 heures. (GabonMediaTime)

Université des Comores : La menace de grève des docteurs contractuels plane toujours à Patsy

Vers fin avril dernier, les enseignants docteurs contractuels du centre universitaire de Patsy avaient menacé d’entamer un mouvement de grève dès le 30 du mois. La grève n’a finalement pas été déclenchée dans les délais prévus. Mais le projet n’est pas, pour autant, abandonné.

A en croire le meneur de ce mouvement, docteur Djae Abderemane Soilihi, elle commence le mardi 17 mai, et ne consistera pas seulement en un arrêt des cours et de toute activité pédagogique. « Ce sera une grève de la faim, qui s’étendra du mardi jusqu’au samedi. Et si, passé cette étape, nous n’avons pas de réponses à nos revendications, nous descendrons dans la rue », avertit-il. (Source Alwatwan)

La Minusma “avait d’autres objectifs qui ne correspondaient pas aux intérêts du peuple malien”

La mission onusienne installée au Mali depuis 2013 et dont la liquidation s’est terminée le 15 novembre, “n’a pas été à la hauteur de la tâche” et “a complètement échoué”, constate auprès de Sputnik Afrique Oumar MC Koné, président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali (BRDM).

La Minusma “s’est interposée à un moment donné à l’armée malienne pour l’empêcher de reconquérir les territoires occupés par les terroristes, djihadistes et leurs nébuleuses, ce qui était très incompréhensible pour le peuple malien”, note-t-il. (Source maliweb)

Côte d’Ivoire : Décès du comédien et chanteur membre du groupe 2Boyz Dan Marcel !

La Côte d’Ivoire est en deuil ! Selon les informations de plusieurs médias ivoiriens sur la toile, Dan Marcel, jeune web humoriste connu sous le nom de « Maman de Dodo » et membre du célèbre groupe 2Boyz n’est plus.

Ce talent exceptionnel a perdu la vie dans des circonstances inquiétantes, suspecté d’avoir été empoisonné le jour de son anniversaire par une personne non identifiée. Ce drame marque la fin d’un combat acharné de deux mois, durant lesquels Dan Marcel s’est battu courageusement à l’hôpital. (Source lomeactu)

Madagascar/Roland Kobia, ambassadeur de l’Union européenne : Impressionné par l’impact du changement climatique dans le Sud

Ce diplomate a poursuivi cette semaine sa visite dans le Grand Sud de Madagascar. Après une séquence, la semaine dernière, consacrée aux routes RN 13 et RN 12A financées par l’UE, il s’est focalisé sur les projets agricoles et développement rural dans plusieurs communes dans l’Anôsy et l’Androy.

En présence des autorités locales et régionales, des responsables des services techniques de l’État et des régions Anôsy et Androy, ainsi que des opérateurs de mise en œuvre, l’ambassadeur de l’Union européenne a pu constater les effets cumulés des projets de l’UE et autres partenaires sur la résilience des populations au changement climatique et sur l’amélioration de la nutrition, de la santé, des droits humains, et du secteur privé, notamment dans le domaine agropastoral. (Source MidiMadagasikara)

Afrique de l’Ouest : MangoProtect : Une solution biologique pour protéger la production de mangues contre les mouches de fruits

Les contraintes biotiques, notamment les insectes ravageurs et les maladies, constituent un défi majeur pour la filière mangue en Afrique de l’Ouest. Les mouches des fruits, en particulier, causent des pertes annuelles de 50 à 80 % des productions fruitières, engendrant des dégâts directs et indirects ainsi que des pertes économiques sur le marché des exportations en raison de leur statut d’insectes de quarantaine. Ainsi, une gestion et une prévention efficaces de la mouche des fruits sont essentielles pour préserver la production de mangues dans la région.

Dans ce contexte, le biopesticide MangoProtect est une avancée révolutionnaire dans la gestion durable des mouches de fruits, responsables de lourdes pertes économiques dans la culture de la mangue en Afrique. Développé par une équipe pluridisciplinaire du Centre Régional d’Excellence en Fruits et Légumes (CRE – FL) au sein de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) du Burkina Faso, MangoProtect se positionne comme une alternative respectueuse de l’environnement, sans recourir aux pesticides traditionnels. (Source 24haubenin)

« Soirée Balthazar » à Conakry : Les organisateurs jetés en prison, leur procès programmé

Début novembre, les réseaux sociaux africains sont inondés par le sextape inédit de Baltazar Ebang Engonga. Un haut commis de l’Etat de la Guinée équatoriale qui possédait dans son ordinateur portable et son téléphone, une centaine de vidéos pornographiques dont les images ont été filmées dans différents lieux y compris son bureau.

A Conakry, une « soirée Balthazar » a été organisée dans un lounge bar, à Kipé. Cette soirée inédite a tourné au fiasco puisque l’office de protection du genre et des mœurs (OPROGEM) a procédé à l’arrestation des organisateurs. Ce samedi, nous apprenons que le procès des initiateurs de la « soirée Balthazar » est programmé par le TPI de Dixinn. (Source mediaguinee)

Maroc : OCP Africa lance des Centres de services agricoles au Rwanda

OCP Africa, filiale du groupe OCP, a lancé récemment au Rwanda le projet des Centres de services agricoles, en vue de soutenir les petits agriculteurs et stimuler la productivité dans ce pays d’Afrique de l’est.

Lancée en partenariat avec la société Rwanda Fertilizer Company (RFC) et l’ONG internationale CNFA, cette initiative transformatrice qui consiste en la création de 7 Centres à travers le pays, s’inscrit dans le cadre de l'initiative "Feed the Future" de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a indiqué OCP Africa dans un post sur la plateforme X. (Source Lematin.ma)