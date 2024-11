Algérie: L'importance d'une information douanière précise et actualisée pour la promotion du secteur des produits pharmaceutiques soulignée

CONSTANTINE — L'importance d'une information douanière "précise et actualisée" sur le développement de la production et l'exportation des produits pharmaceutiques a été soulignée samedi à Constantine au cours d'une journée régionale d'information organisée par les Douanes algériennes au profit des opérateurs économiques activant dans le domaine des médicaments.

L'Etat a mis en place d'importantes mesures et facilitations pour accompagner les opérateurs économiques, dont ceux versés dans le domaine de la production pharmaceutiques " qu'il faut communiquer, expliquer et médiatiser " pour rentabiliser au maximum l'effort déployé dans ce sens, a souligné, Amel Rehab, sous directrice de la communication et de l'information auprès de la direction régionale des Douanes de Sétif .

Selon la même responsable, les services des Douanes oeuvrent également à travers ce genre de manifestation à "offrir un accompagnement de terrain en orientant les opérateurs économiques ciblés et leur donner les consultations réglementaires et techniques nécessaires ".

Parmi les facilitations citées durant cette journée régionale d'information qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de communication de ce corps constitué figure le système " ALCES" lancé depuis novembre 2023 et qui vise à simplifier les procédures douanières pour davantage de transparence et de célérité dans la conclusion des opérations du commerce extérieur.

Ce service numérique qui vient " révolutionner" la transaction douanière en garantissant aux producteurs et exportateurs la flexibilité des procédures et la réduction des coûts et délais, permet également d'assurer l'efficacité des mécanismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et douanières au service du développement économique national, a estimé la même responsable.

Les avantages douaniers et fiscaux accordés, notamment en matière d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur certaines matières premières entrant dans la production des médicaments ont été expliqués par les cadres douaniers présents qui ont également évoqué les avantages liés à la réduction des délais de dédouanement via le circuit vert.

De leur cotés les opérateurs économiques versés dans le domaine de la production et l'exportation des produits pharmaceutiques présents à cette rencontre ont mis l'accent sur l'impact de la politique nationale de soutien et de promotion des exportations sur le développement du marché des médicaments en Algérie et la mise en place d'un système de concurrence loyale servant l'économie nationale.

La journée régionale d'information a été organisée à l'initiative de la direction régionale des Douanes de Constantine en collaboration avec les directions régionales des Douanes de Tébessa, Sétif et d'Annaba et a été marquée par la présence des autorités locales et des représentants des directions locales de l'industrie, du commerce et de la promotion des exportations et des impôts.

La rencontre a été également marquée par l'ouverture du 8ème Salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du bien-être (Saidalya) avec la participation de nombreux pharmaciens, producteurs et exportateurs de produits pharmaceutiques ainsi que des professionnels du secteur de la santé.