Algérie: Participation du HCA au Salon du livre avec vingt nouveaux titres

ALGER — Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) propose aux visiteurs du 27e Salon international du livre d'Alger (SILA) vingt nouveaux titres, publiés dans le cadre de son effort continu pour soutenir l'édition de livres en langue amazighe.

Le HCA présente une participation de qualité, avec des étalages consacrés aux "ouvrages scientifiques et techniques (dictionnaires, linguistique, histoire), d'autres aux traductions et les20 nouveautés qui portent à 353 le nombre total de titres déjà publiés", a expliqué le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad.

Selon M. Assad, "grâce aux efforts consentis par l'Etat à travers ses institutions dont le HCA, nous pouvons affirmer que le lectorat en langue amazighe ne cesse de se développer".

Le HCA propose à ses auteurs un espace de rencontres et de promotion de leurs oeuvres, "réservé aux ventes dédicaces et une équipe dynamique préposée à l'accueil, disposée à donner plus d'explications sur le parcours des auteurs (es), du HCA et des informations et statistiques sur l'action de cette institution", a encore expliqué le secrétaire général du HCA. "Cet effort témoigne du caractère novateur du HCA, qui aspire à se tailler une place privilégiée en renforçant ses partenariats dans le cadre de la coédition avec des maisons d'édition publiques et privées", a estimé pour sa part, Tahar Boukhenoufa, traducteur au HCA.

De son côté, l'administratrice au stand du HCA, Radia Mors précise que "cette démarche visait également à offrir une plus grande visibilité aux oeuvres publiées jusqu'à présent, par divers moyens, y compris le voyage des livres avec leurs auteurs lors de rencontres dédiées au livre, tant au niveau national qu'international".

Une autre initiative significative, concerne le "lancement, il y a deux mois, d'une première plateforme "Adlis" ("le livre" en amazighe) regroupant différents genres de publications éditées ou coéditées par le HCA", a déclaré Abdelhak Ait Abbas, un autre administrateur préposé à l'accueil au stand du HCA. Ait Abbas expliquait aux visiteurs que la cette plateforme "offre une riche bibliothèque de contenus, dont 40 actes de conférences scientifiques, 38 dictionnaires et glossaires thématiques, 37 traductions, 25 ouvrages de conseil et d'étude et 115 oeuvres littéraires".

De plus, "40 ouvrages" récompensés dans le cadre du Prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes, ainsi que 38 numéros de deux revues spécialisées, dont nombre d'articles écrits en langue amazighe, "sont également disponibles sur cette plateforme", a encore renchérit Tahar Boukhenoufa.

Le 27e SILA, qui célèbre cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération sous le slogan "Lire pour triompher", prendra fin aujourd'hui, après une activité intellectuelle et commerciale intense, autour du livre, avec notamment, plusieurs conférences aux thématiques diverses et utiles, et la disponibilité des exposants de 1007 maisons d'édition issues de 40 pays, dont l'Etat du Qatar en invité d'honneur.