Afrique: Sommet de la jeunesse africaine en Ethiopie - Une opportunité de plaider pour les différentes questions concernant l'Afrique (Hidaoui)

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé, à Addis-Abeba, que la participation de l'Algérie au Sommet africain de la jeunesse, qui se tient dans la capitale éthiopienne, était l'occasion de plaider et d'aborder les différentes questions intéressant l'Afrique, indique samedi un communiqué du CSJ.

Dans une déclaration à la presse après l'ouverture officielle du Sommet, organisé par la Commission de l'Union africaine, M. Hidaoui a affirmé que la participation de l'Algérie à cette manifestation "vient en réponse à l'invitation adressée au CJS, après le succès du Forum de la jeunesse africaine, organisé récemment à Oran, où ce grand événement a mis en avant les capacités de l'Algérie à accueillir de telles manifestations régionales et internationales", précise le communiqué.

Selon le président du CSJ, cette participation "est l'occasion de rencontrer les jeunes leaders des différents pays africains, d'établir des liens avec eux, et de plaider en faveur des différentes questions intéressant notre continent, étant donné que les jeunes sont partie prenante du processus décisionnel".

Hidaoui a ajouté que le CSJ profitera de cette occasion pour communiquer avec le plus grand nombre possible de jeunes leaders africains, élaborer des perspectives pour renforcer la relation avec eux, ce qui s'inscrit dans la vision du Conseil sur laquelle il travaille depuis deux ans et qui se renforce davantage à travers ces espaces auxquels l'instance participe avec ses membres et son président pour décrocher plus d'acquis au profit de la jeunesse du continent et renforcer la diplomatie de la jeunesse.

Après avoir procédé à l'ouverture officielle du Sommet de la jeunesse africaine, M. Hidaoui et Mme Chido Cleopatra Mbemba, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine (UA) pour les affaires de la jeunesse, ont tenu une rencontre bilatérale, au cours de laquelle les deux parties ont examiné les principales conclusions de la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine organisé récemment à Oran, où les participants ont appelé à l'autonomisation des jeunes dans le processus décisionnel et à renforcer la mise en oeuvre de la Charte africaine de la jeunesse.

A la fin de la rencontre, M. Hidaoui a remis à Mme Chido Cleopatra Mbemba une copie en anglais du magazine du Forum de la jeunesse africaine, documentant tous les événements importants de cet événement de jeunesse.

Dans le cadre des rencontres bilatérales avec plusieurs jeunes leaders africains en marge du Sommet, M. Hidaoui a rencontré Mme Charlene Chelagat Ruto, une pionnière de l'action de la jeunesse en Afrique et à l'origine de nombreuses initiatives réussies. Les deux parties ont évoqué les moyens d'améliorer la coopération et la coordination entre les jeunes du continent africain, et de renforcer la collaboration bilatérale entre les jeunes algériens et kényans en particulier.

Le président du CSJ a également visité le Conseil national de la jeunesse éthiopienne, où il a pris connaissance des projets de la jeunesse réalisés par cette institution, outre les principaux centres de jeunes dont elle regorge.

Il s'est également rendu au musée dédié aux sacrifices des Ethiopiens pour le recouvrement de leur souveraineté.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la "mise en oeuvre des recommandations du Forum de la jeunesse africaine, tenu récemment à Oran, visant à échanger des expériences, découvrir les différentes expériences des conseils de la jeunesse en Afrique, et élaborer une vision claire permettant à ces conseils d'être plus efficaces et plus forts dans leurs pays en instaurant des mécanismes de coordination permanente entre eux".

Le Sommet de la jeunesse africaine 2024 s'est ouvert, vendredi à Addis-Abeba, avec la participation de 200 jeunes de différents pays de l'Union africaine.