Algérie: Clôture de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé, samedi à Alger, la clôture de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA), au Palais des expositions "SAFEX" (Alger), et a remis les prix aux lauréats du Prix du livre de jeunesse intitulé "Mon premier livre" et du Prix du "Meilleur stand" du salon.

La cérémonie de clôture qui, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, des représentants du président du Conseil de la nation, du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, a vu la distinction de Slimani Mouncef Belkacem, lauréat du Prix "Mon premier livre" dans la catégorie langue arabe, pour son roman "Aaliyat Al-Qach", et de Amel Abdallah, lauréate de la catégorie langue amazighe, pour son roman "Twajat dou Bajou", tandis que le prix dans la catégorie des langues étrangères n'a pas été décerné.

Le Prix du livre de jeunesse "Mon premier livre", qui récompense les premières publications des jeunes auteurs de moins de 35 ans ayant publié leur premier livre en 2024, tous genres littéraires confondus, consiste en une attestation honorifique et une récompense financière de 500.000 DA.

Le comité a reçu "81 oeuvres créatives depuis l'ouverture des candidatures dans différents genres littéraires", comprenant des pensées, de la poésie, des romans, des nouvelles et des essais, la majorité des oeuvres étant des romans, en arabe et en tamazight, d'un "niveau homogène, avec des thématiques variées, mêlant réalisme et fantaisie".

Le prix dans la catégorie des langues étrangères "n'a pas été décerné en raison du faible nombre de textes proposés et de leur non-conformité aux critères de participation" a précisé la présidente du jury, Inchirah Saadi.

A cette occasion, le stand de l'Etat du Qatar a remporté le prix du "Meilleur stand" du salon, et ses organisateurs ont été honorés. Ce stand a attiré les visiteurs grâce à son design unique inspiré des éléments de la culture et du riche patrimoine qatari, tout en intégrant des technologies modernes et de l'innovation, alliant ainsi tradition et modernité, selon les organisateurs du prix.

La ministre a indiqué que le Salon, devenu "un rendez-vous culturel incontournable aux niveaux national et international et placé sous le haut patronage du président de la République, ne cesse de promouvoir la créativité et accompagner les nouvelles générations", rappelant que cette 27e édition s'est tenue au mois de novembre, mois de liberté, commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération".

Mme Mouloudji a salué la participation du "Qatar, Etat frère et invité d'honneur du Salon, avec une délégation culturelle de haut niveau, conduite par Son Excellence le ministre qatari de la Culture, Cheikh Abdulrahman bin Hamad Al Thani et une délégation de haut niveau qui a pris part à la cérémonie d'ouverture, aux côtés d'intellectuels, d'écrivains, d'auteurs et d'artistes".

Le dernier jour du Salon a été marqué par une conférence en hommage à l'écrivain, journaliste et critique culturel Ameziane Ferhani, décédé fin décembre 2023.

Le 27e Sila, ayant coïncidé cette année avec le 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, sous le slogan "Lire pour triompher", a vu l'organisation de plusieurs conférences sur différentes thématiques, et la participation d'exposants de 1007 maisons d'édition issues de 40 pays.