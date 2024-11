Algérie: Le ministre de l'Energie et des Mines donne le coup d'envoi des travaux d'ouverture de la mine de phosphate de Bled El Hadba à Tébessa

TEBESSA — Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a donné samedi le coup d'envoi des travaux d'ouverture de la mine de phosphate dans la région de Bled El Hadba (extrême Sud de Tébessa) dans le cadre du projet intégré d'extraction, de transformation et d'exportation du phosphate.

Au cours d'une visite de travail dans cette wilaya en compagnie des PDG des groupes Sonatrach et Sonarem MM. Rachid Hachichi et Belkacem Soltani et de cadres centraux de son département, M. Arkab a donné le coup d'envoi de la première explosion dans les alentours de la mine d'extraction, de transformation de phosphate, de fabrication de fertilisants phosphatés et d'exportation vers les marchés mondiaux après avoir atteint l'autosuffisance.

Après avoir reçu des explications sur les différentes étapes du projet, le ministre dans son allocution à l'occasion a indiqué que "ce projet apportera un bond qualitatif à l'économie nationale et l'industrie minière au regard de son importance majeure et concerne les trois wilayas de Tébessa, Souk Ahras et d'Annaba à partir de la mine de Bled El Hadba qui renferme une importante réserve de phosphate brut susceptible d'être exploitée pendant 80 ans avec plus de 1.200 millions tonnes dont plus de 800 millions exploitables".

Il a également relevé que "l'importance du projet réside aussi dans la fabrication de fertilisants phosphatés et azotés contribuant ainsi à réaliser l'autosuffisance alimentaire du pays dans le cadre de la stratégie de l'Etat visant la création d'un grand nombre de périmètres agricoles qui requerront la fourniture de grandes quantités de fertilisants pour préparer le sol".

Ce projet, a affirmé M. Arkab, sera mis en oeuvre par une main d'oeuvre algérienne à 100 % et par des compétences exclusivement nationales avec en tête les deux groupes Sonatrach et Sonarem assistés par des cadres de l'Université algérienne qui veilleront à la bonne exécution de projet dont la réalisation s'étalera sur deux années avant d'entamer l'exploitation effective début 2027 en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a rappelé que ce projet auquel le président de la République accorde "une importance extrême" est passé par plusieurs étapes et le programme de travail pour la préparation du site de la mise et la réalisation des usines annexes a été tracé pour la période de 2024 à 2026 en préparation de la mise en service effective début 2027 avec la production de 6 millions tonnes/an de phosphate brut à Bled El Hadba et 5 millions tonnes/an de fertilisants à Oued Keberit, Souk Ahras pour préparer les sols et parvenir à la sécurité alimentaire.

M. Arkab se rendra vers la wilaya de Souk Ahras où il supervisera le lancement des travaux préparatifs pour la réalisation du projet du complexe de transformation et production de fertilisants azotés et phosphatés à Oued Keberit.