Sénégal: Des initiatives du territoire saint-louisien mises en valeur lors du Forum international sur l'économie bleue

Saint-Louis — La première édition du Forum international sur l'économie bleue (FIEB) a permis de mettre en valeur des initiatives du territoire saint-louisien avec notamment une palette d'entrepreneurs, a estimé la directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Isabelle Boiro-Gruet.

"Entre autres, on a d'autres partenariats avec l'Université internationale de Ll mer (UIM) qui était aussi un acteur important de ce forum et puis on a mis en valeur des initiatives du territoire saint-louisien avec toute une palette d'entrepreneurs", a-t-elle déclaré en marge de la cérémonie de remise des prix des startups économie bleue.

Ces entrepreneurs, a-t-elle ajouté, ont proposé des solutions locales, notamment sur la production des alevins, la question de la sécurité des pêcheurs et les innovations au service de l'économie bleue.

La directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis est également revenue sur la remise des prix des startups économie bleue. Une initiative qui vise à récompenser des modèles plus que jamais innovants, selon elle."On a remis effectivement deux prix pour récompenser des initiatives innovantes, comme celle d'Anta Niang qui a développé une société qui s'appelle "Anilaye" et qui distribue en fait des fontaines d'eau ayant pour but de conserver l'eau potable grâce à un filtre à charbon pendant au moins un mois. C'est une ancienne entrepreneuse que nous avons incubée ici à l'incubateur et puis Babacar Diallo sur "Defaratt", qui met en place une usine de collecte et de recyclage plastique au niveau de Gandiol", a-t-elle fait savoir.

Elle a magnifié la présence de "Plastic Odyssey", qui est un collectif regroupant des acteurs engagés dans la réduction de la pollution plastique des océans.

Plastic Odyssey va "mettre en place, grâce au soutien de l'ambassade de France au Sénégal justement cinq micro-usines de collecte et de recyclage des déchets plastiques dont une à Gandiol qui devrait être inaugurée prochainement", a-t-elle fait savoir.

Ce premier forum avait pour objectif de rassembler des acteurs positionnés sur ce secteur très porteur de l'économie bleue et qui est prégnant à Saint-Louis, explique la directrice déléguée de l'Institut français.

Entre autres, des chercheurs, des responsables d'organisations nationales ou internationales, des entrepreneurs et des investisseurs ont participé à ce forum. Ouverte jeudi, la rencontre a été clôturée vendredi soir à l'Institut français de Saint-Louis, à l'occasion d'un concert.