Algérie: Coupe d'Algérie de cyclisme 2024/Cadets - Abdallah Allal et Hadjer Bousbaa couronnés

CONSTANTINE — Les coureurs Abdallah Allal du club de Blida et Hadjer Bousbaa du club de Rouiba (Alger) ont remporté samedi à Constantine la coupe d'Algérie de la catégorie cadette (garçons et filles) au terme de la course cycliste organisée sur un circuit ouvert entre les deux communes d'Ouled Rahmoun et Ain Abid par la ligue de wilaya et la fédération de la discipline.

Les deux cyclistes ont remporté la première place des catégories garçons et filles de la course contre la montre sur 9 km et de la course sur route sur 50 km.

Un beau temps ensoleillé a caractérisé cette compétition favorisant un bon rendement des coureurs des grands clubs dans une ambiance de fairplay malgré la difficulté des pentes du circuit depuis la commune d'Ouled Rahmoun à Bounouara puis à Ain Abid.

Dans une déclaration à l'APS, le président de ligue de cyclisme de Constantine, Yacine Lafala, a indiqué que Constantine a eu l'honneur d'accueillir pour la seconde fois la coupe d'Algérie de la petite reine en raison de la disponibilité de circuits aménagés et de l'encadrement technique nécessaire.

Des représentants de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC)et de la ligue locale spécialisée ainsi que le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Lahcène Ladjadj ont assisté à la remise des médailles aux vainqueurs des premières places de cette compétition qui a mis en lice 75 cyclistes (garçons et filles) représentant 20 clubs de 15 wilayas.