Algérie: Merad préside la cérémonie d'installation du nouveau wali de Mascara

MASCARA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, samedi soir, la cérémonie d'installation de Fouad Aïssi en tant que nouveau wali de Mascara, en remplacement de Farid Mohamedi, aux fonctions duquel il a été mis fin.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali, nommé dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des walis et des walis délégués, M. Merad a souligné que "ce mouvement intervient au début du deuxième mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le contexte des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, par fidélité au serment des Chouhada et moudjahidine, pour poursuivre les efforts de développement dans toutes les régions du pays".

Le ministre a précisé que "la priorité absolue du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est d'assurer la sécurité alimentaire et hydrique du pays, d'atteindre l'autosuffisance en blé dur et d'exploiter toutes les ressources naturelles et les atouts que recèle notre pays, telles que les steppes et les vastes espaces du Sud".

Le ministre a également annoncé que "le projet d'approvisionnement de wilaya de Béchar, à partir du transfert du précieux liquide sur une distance de 280 km, sera réceptionné en décembre prochain, concrétisant ainsi les engagements du président de la République dans ce domaine".

M. Merad a souligné que "la wilaya de Mascara figure parmi les wilayas intégrées économiquement et sur le plan agricole et dispose d'importantes ressources économiques, telles que la production maraichère et fruitière, les industries agroalimentaires, d'une richesse sylvicole et montagneuse significative, en plus de sa position stratégique proche des ports d'Oran et de Mostaganem".

Le ministre a invité le nouveau wali à "exploiter au mieux les ressources économiques dont dispose la wilaya de Mascara et à mettre en place une stratégie de développement en collaboration avec les responsables, les élus locaux, les acteurs de la société civile et les citoyens".

ol a également insisté sur "l'importance pour le chef de l'exécutif de la wilaya de Mascara de prêter attention aux préoccupations des citoyens, notamment celles liées au développement local".

Pour sa part, le nouveau wali de Mascara a souligné "l'importance de la convergence des efforts de tous, qu'il s'agisse des responsables, des élus locaux ou des acteurs de la société civile, au service des aspirations des citoyens de la wilaya", en exprimant son engagement à accélérer le développement et "à renforcer le principe de la démocratie participative dans la région".