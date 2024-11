Algérie: Le CRAAG participe à l'exposition scientifique 'ALGIERS ESA2024'

ALGER — Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), prend part aux activités de l'exposition scientifique "ALGIERS ESA2024", prévue du 16 au 18 novembre à Alger, en vue de diffuser la culture scientifique et technologique chez les jeunes et les enfants, a indiqué, samedi, un communiqué du CRAAG.

Organisée par l'Association scientifique d'astronomie de la wilaya d'Alger, sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali d'Alger, et sous l'égide de la Direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (DJSL) de la wilaya d'Alger, cette exposition "comprend plusieurs conférences scientifiques qui seront animées par les chercheurs du CRAAG, en vue de partager des visions et des idées innovantes dans les domaines de l'astronomie et de la géophysique, ce qui permettra aux visiteurs de tirer parti des diverses expertises et expériences scientifiques", a précisé la même source.

L'exposition verra également la présentation "d'exposés de projets scientifiques innovants par des jeunes ambitieux, outre des ateliers interactifs pour renforcer les compétences de recherche et d'exploration, ainsi que des activités éducatives, ludiques et distractives conçues pour susciter la curiosité scientifique et enrichir l'expérience des visiteurs de différents âges".