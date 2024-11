Maroc: Salon international du livre de Sharjah - Des ateliers pour enfants mettent en avant le patrimoine marocain

Sharjah — Le pavillon marocain au 43e Salon international du livre de Sharjah, dont la clôture est prévue dimanche, a organisé un programme pour enfants afin de faire connaître le patrimoine culturel du Royaume aux plus jeunes visiteurs.

Grâce à des ateliers portant sur l'artisanat marocain, ce programme a offert aux enfants du Salon une expérience mémorable dans le but de les sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine.

Des ateliers axés autour de l'art du conte ont, par ailleurs, permis à ces petits de découvrir des récits inspirés de la tradition orale marocaine. La conteuse Hind Saadi a, ainsi, transporté les plus jeunes dans un voyage imaginaire à travers les villes marocaines avec son conte "Le périple d'Arij dans le Maroc joyeux", un ouvrage conçu pour captiver l'imagination des plus petits en mêlant symboles, couleurs et animations.

Dans une déclaration à la MAP, la Marocaine a expliqué que l'art du conte joue un rôle crucial dans le développement de la mémoire et de l'imagination des enfants, en les incitant à visualiser les événements narrés.

Placé sous le thème "Le Maroc des cultures à Sharjah du livre", le pavillon marocain au sein du Salon propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d'écrivains, d'auteurs et d'éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d'une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4 000 titres de 25 maisons d'édition marocaines y sont exposés.