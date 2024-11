Tunisie: Ministère du Commerce - Le budget 2025 alloue 95,7 % des crédits à la subvention des produits de base

L'Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil National des Régions et Districts ont entamé, vendredi soir, une séance conjointe pour discuter du budget du ministère du Commerce et du Développement des exportations pour l'année 2025, qui s'élève à 3.971 millions de dinars.

Lors de la présentation de ce budget, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a indiqué que la majeure partie des crédits proposés concernait les dépenses de soutien aux produits de base, représentant 95,7 % du budget total. Cette somme correspond à une augmentation de 211 millions de dinars, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année 2024.

Le ministre a souligné que cette augmentation des crédits de soutien reflétait l'engagement de l'État à maintenir son rôle social, en poursuivant le soutien des produits de première nécessité et en renforçant cette approche. Hors crédits de soutien, le budget proposé pour 2025 atteint 170 millions de dinars, contre 168 millions de dinars en 2024, soit une légère augmentation de 1,1 %.

Une somme de 57 millions de dinars a été allouée aux salaires, contre 50 millions de dinars en 2024, soit une hausse de 13 %. Cette augmentation s'explique principalement par les nouvelles embauches prévues pour renforcer les équipes de contrôle économique, qui comptent actuellement 757 inspecteurs, dont 112 à l'administration centrale et 645 répartis sur les 24 directions régionales.

Par ailleurs, les dépenses de gestion devraient diminuer de 0,3 % (13 millions de dinars) en 2025, tandis que les dépenses d'intervention augmenteront de 3,3 % (96 millions de dinars). Cette somme comprend 11 millions de dinars pour le soutien aux exportations et 67 millions de dinars pour le Fonds de soutien aux exportations.

Les dépenses d'investissement sont estimées à environ 3,4 millions de dinars pour 2025, contre 4,7 millions de dinars en 2024, soit une baisse de 1,3 million de dinars, principalement due à une réduction des crédits alloués aux équipements administratifs.

Samir Abid a précisé que le reste des dépenses serait destiné à la construction de bâtiments administratifs, notamment dans les gouvernorats de Bizerte, Manouba, Siliana, Kasserine et Medenine.

Concernant la répartition par programme, le ministère du Commerce et du Développement des exportations se concentre principalement sur trois axes : le commerce extérieur, qui représente 64 % du budget, la gouvernance et le soutien (7 %), ainsi que les programmes relatifs aux institutions comme la Société des Marchés de Gros, l'Institut National de la Consommation, le Bureau Tunisien du Commerce, la Société Tunisienne des Marchés de Gros, la Société des Viandes, le Centre de Promotion des Exportations et la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement du ministère à renforcer l'État social, en assurant une concurrence loyale entre les acteurs économiques, en rationalisant les prix, et en garantissant la continuité de l'approvisionnement tout au long de l'année. Il a aussi souligné l'importance de dynamiser les exportations et d'améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes à l'international, tout en révisant certains accords commerciaux afin que la Tunisie puisse négocier d'égal à égal avec ses partenaires économiques.