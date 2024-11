Tunisie: Asma Jerbi Abouda remporte le Prix du Meilleur Film Touristique au 27e Festival de Solin

Asma Jerbi Abouda, journaliste et productrice tunisienne, a été honorée lors du 27e Festival du Film Touristique, qui s'est tenu à Solin, dans la région de Split-Dalmatie en Croatie. Elle a remporté le prestigieux prix du Meilleur Film Touristique pour sa production mettant en lumière la Tunisie, un pays reconnu pour la diversité de ses paysages et la richesse de sa tradition culturelle.

Ce festival, qui se distingue par sa vocation culturelle, écologique et cinématographique, a réuni des professionnels du secteur touristique, des journalistes et des producteurs de films du monde entier. Asma Jerbi Abouda est également membre de la Fijet (Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme), une organisation internationale qui regroupe des journalistes et des écrivains spécialisés dans le tourisme et la culture. Et en tant que membre de la Fijet, Asma Jerbi Abouda participe activement aux activités et initiatives de cette fédération, contribuant à promouvoir le tourisme et la culture, notamment à travers ses films et ses projets journalistiques, ce qui a consolidé ainsi sa position de leader dans le journalisme touristique.

Le festival a été l'occasion de remettre plusieurs prix prestigieux, dont la Fleur d'Or Internationale et des diplômes d'excellence, à des personnalités et des sociétés ayant contribué au développement du tourisme par le cinéma et la culture. Les films projetés ont abordé des thèmes comme le tourisme durable, la préservation des paysages écologiques et l'impact du cinéma sur la qualité de vie.

Organisé depuis 30 ans par le promoteur touristique Vojko Plestina, ce festival a acquis une réputation mondiale, attirant chaque année de plus en plus de producteurs et de participants venus des quatre coins du monde.

