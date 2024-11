Maroc: Les outils de financement au centre du 2è Forum de l'investissement de la région de Drâa-Tafilalet

Errachidia — Les outils de financement et les modalités permettant de tirer pleinement profit des différents programmes d'incitation à l'investissement ont été au centre de la 2ème édition du Forum de l'investissement de la région de Drâa-Tafilalet, tenu samedi à Errachidia.

Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Drâa-Tafilalet en partenariat avec la Wilaya de la région, le Conseil de la région et le Centre régional d'investissement (CRI), ce forum se veut une occasion de débattre des moyens de dynamiser l'investissement au niveau de la région, de renforcer la compétitivité de la région et d'explorer les voies susceptibles d'attirer davantage de projets à l'échelle régionale.

Intervenant à cette occasion, le président du CCIS de Drâa-Tafilalet, Mohamed El Ansari a indiqué que l'investissement constitue l'un des moteurs fondamentaux du développement durable économique, social, environnemental et territorial et un mécanisme vital qui génère des revenus et crée l'emploi.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance de la mobilisation de l'assiette foncière qui joue un rôle fondamental dans la promotion des investissements et la création des projets au niveau territorial, appelant, à cet égard, à davantage de simplification des procédures administratives y afférentes et de promouvoir l'appui aux petites et moyennes entreprises (PME) en améliorant les conditions d'accès de ces dernières aux différents types de financements.

M. El Ansari a, de même, affirmé que l'organisation de ce deuxième forum régional d'investissement intervient en harmonie avec les Hautes Directives Royales appelant à la promotion et à la stimulation des investissements, à la création de l'emploi et à la valorisation du capital humain.

Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de Drâa-Tafilalet, Bouchaib Errziqui, a mis en avant les potentialités et les atouts que recèle la région de Drâa-Tafilalet, notamment ceux inhérents aux secteurs du tourisme, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation et bien d'autres.

Il a de même plaidé en faveur d'un climat d'investissement innovant qui stimule l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, et promeut l'employabilité et l'autonomisation économique des femmes.

Et de faire savoir que la région de Drâa-Tafilalet a bénéficié durant la période 2015-2023 d'investissements publics de l'ordre de 46 milliards de dirhams, appelant à davantage d'implication des différentes parties prenantes en vue de rehausser la cadence d'exécution de projets.

De son côté, le président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, a insisté sur le rôle vital de l'investissement dans la relance socio-économique et la réalisation du développement durable.

Il a, par ailleurs, mis l'accent sur les efforts du Conseil de la région notamment en termes d'accompagnement des investisseurs, de création des zones économiques au niveau des différentes provinces de la région et de lancement d'incubateurs des jeunes entrepreneurs visant le soutien des porteurs de projets et d'idées de projets générateurs de revenu et créateurs d'emploi et de richesse.

De même, il a abordé les efforts du Conseil de la région en termes de renforcement de la connexion aérienne et routière de la région dans le but d'améliorer l'attractivité économique de la région, d'assurer son désenclavement, et de répondre aux besoins de la mobilité de la population.

Au programme de ce forum, figurent des conférences-débats et des ateliers autour de plusieurs thématiques, notamment "l'assiette foncière en tant que pilier de l'investissement et levier de l'attractivité territoriale", "les programmes de financement institutionnels au profit des entreprises " et "l'auto emploi des jeunes et l'autonomisation économique des femmes".

Le forum est organisé en partenariat avec le Conseil communal d'Errachidia, la délégation régionale de l'Industrie et du Commerce, la section régionale Drâa-Tafilalet de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ainsi que des acteurs du système bancaire.