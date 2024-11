Tunisie: Marathon au Kef - Une initiative pour promouvoir l'inscription du site de la Table de Jugurtha au patrimoine mondial

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la tolérance, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec l'UNESCO et avec le soutien du Royaume des Pays-Bas, a organisé aujourd'hui, samedi, le premier marathon sportif de 15 kilomètres sur le site historique La Table de Jugurtha, au sud du gouvernorat du Kef.

Plus de 320 étudiants des universités tunisiennes ont pris part à cet événement, dont l'objectif principal est de contribuer à l'inscription de ce site exceptionnel au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en mettant en valeur le riche héritage culturel de la région.

Le marathon s'inscrit également dans une démarche plus large de promotion des valeurs de tolérance, de coexistence pacifique et de lutte contre les formes de radicalisme violent, en ciblant les milieux scolaires, universitaires et de formation professionnelle.

À cette occasion, le coordinateur du parcours sportif étudiant, Amer Tarshoun, a souligné que cet événement visait non seulement à faire connaître le circuit touristique du Kef, mais aussi à soutenir activement la demande d'inscription du site historique La Table de Jugurtha au patrimoine mondial, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation de ce trésor culturel.

Parallèlement au marathon, une série d'activités culturelles ont eu lieu, notamment une exposition d'artisanat, une visite du village artisanal et du circuit touristique de la ville du Kef, ainsi que des animations musicales et récréatives. Ces initiatives visent à sensibiliser le public à la richesse du patrimoine immatériel de la région, renforçant ainsi son attractivité culturelle et touristique.