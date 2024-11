Tunisie: 'Mahdia Intemporelle' - Un voyage au coeur d'une cité légendaire

Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes Ennejma Ezzahra a accueilli, le 15 novembre 2024, la présentation du livre d'art « Mahdia Intemporelle ». Cette présentation a réuni les passionnés de Mahdia, les amoureux de la culture tunisienne et de nombreux autres invités, tous captivés par l'intensité de ce projet.

Cet ouvrage, fruit de la collaboration entre la plume de Nadia Zouari et la vision de Mona Fkih Khouaja, rend hommage à la ville historique, avec le soutien de Hassine Labaied et de la société Skila. À travers ce livre, l'auteur invite à une exploration artistique de la ville, à la croisée des époques : entre passé et présent, tradition et modernité.

Projet collectif, une vision partagée

« Mahdia Intemporelle » est bien plus qu'un livre. Il incarne une véritable rencontre de regards et de sensibilités. Dans sa préface, il ouvre la voie à un voyage à travers le temps et l'espace, tout en invitant les lecteurs à découvrir Mahdia sous un nouveau angle. À travers la plume de Zouari et les images de Khouaja, le livre offre une exploration de la ville qui s'éloigne des clichés touristiques.

Hassine Labaied, l'un des acteurs clés de ce projet, précise : « Ce n'est ni un livre d'histoire, ni un guide touristique, mais une balade poétique à travers Mahdia. »

L'ouvrage s'éloigne des conventions académiques pour privilégier une expérience sensorielle où le lecteur flâne à travers les ruelles et les monuments de la ville. Les photographies en noir et blanc, magnifiées par Khouaja, créent un pont entre les souvenirs d'enfance et la réalité actuelle, tout en ouvrant une fenêtre vers l'avenir.

Ce livre porte aussi une dimension personnelle forte. Labaied, émouvant, évoque l'engagement familial qui l'a conduit à réaliser ce projet : « C'était un rêve de mon père. » En effet, ce projet est un hommage à Mahdia, soutenu par une passion commune pour sa beauté et son patrimoine. À travers « Mahdia Intemporelle », les auteurs nous invitent à redécouvrir cette ville historique dans toute sa splendeur et sa singularité.

L'ouvrage se veut également un témoignage vivant de la ville, offrant un mélange délicat de poésie, d'histoire et de photographie. La ville se dévoile ici autrement, loin des représentations superficielles et touristiques. La force du projet réside dans cette exploration sensorielle, où chaque image et chaque mot invitent le lecteur à s'immerger dans l'univers de Mahdia.

Un artisanat de luxe

Au coeur de « Mahdia Intemporelle », l'artisanat local occupe une place centrale. Skila, l'entreprise partenaire du projet, oeuvre depuis 2015 pour préserver et promouvoir l'artisanat tunisien, en particulier le tissage de la soie, tout en l'intégrant dans une démarche moderne et durable.

Malek Hamza Labaied, co-fondatrice de Skila, insiste sur l'importance de cet artisanat comme vecteur d'identité culturelle : « Chaque produit raconte l'histoire des artisans et du savoir-faire. » Cette entreprise aspire à fusionner tradition, élégance et responsabilité, tout en positionnant l'artisanat tunisien dans l'univers du luxe.

Chiheb Mahjoub, entrepreneur et partenaire de Skila, défend la place de Mahdia et de son artisanat sur la scène mondiale. Fort d'une expérience de plus de dix ans dans des domaines variés tels que l'ingénierie et la finance, Mahjoub incarne une passion pour la valorisation du patrimoine tunisien. Pour lui, l'artisanat de Mahdia, bien que méconnu à l'international, mérite d'être reconnu dans le secteur du luxe, où les émotions et les récits sont essentiels à la création de marques intemporelles : « Le marché du luxe représente aujourd'hui 128 milliards de dollars, dominé par des marques françaises, italiennes et américaines. C'est un secteur hautement compétitif, où l'entrée est complexe, mais c'est là que se trouve l'enjeu », affirme-t-il.

À travers « Mahdia Intemporelle », il souhaite transmettre son histoire précieuse, une ville riche de son héritage islamique et de son savoir-faire artisanal, tout en contribuant à son rayonnement international. Pour lui, ce projet n'est pas seulement un livre, mais un vecteur d'émotions et de récits qui met en lumière la beauté intemporelle de Mahdia et ses premières marques de luxe tunisiennes.

Héritage pour les générations futures

L'héritage culturel de la ville est au coeur de « Mahdia Intemporelle ». À travers cet ouvrage, les auteurs offrent un regard neuf sur cette ville millénaire, en mettant en lumière son patrimoine unique et en soulignant l'importance de sa préservation pour les générations futures. Chaque page transporte le lecteur dans un voyage émotionnel, mêlant histoire, traditions et modernité. Cette oeuvre témoigne d'un profond amour pour cette ville et d'un engagement à protéger son héritage pour les générations à venir.

Comme l'explique Labaied, « le titre symbolise l'héritage culturel et historique de Mahdia, à travers la collaboration de Zouari, native de Mahdia, de Khouaja, elle aussi originaire de la ville, et de Skila, une entreprise artisanale locale. C'est un travail d'équipe, animé par l'amour de Mahdia. »

Ainsi, « Mahdia Intemporelle » est bien plus qu'un hommage. C'est un pont entre les âges, un voyage sensoriel à la croisée des époques, et un engagement à préserver l'âme d'une ville au riche patrimoine. À travers ce projet, Mahdia se dévoile sous un jour nouveau, intemporel et universel.