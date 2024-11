Afrique Centrale: Université Inter-Etats Congo-Cameroun - Une soixantaine de candidats pour quarante places

Les épreuves du concours qui permettra de déterminer les étudiants qui vont parfaire leur cursus à l'Ecole supérieure internationale de génie informatique de l'université inter-EtatS Congo-Cameroun ont été lancées le 16 novembre, à Brazzaville.

Une soixantaine de candidats hommes et femmes, majoritairement des jeunes, veut se faire une place à l'Ecole supérieure internationale de génie informatique de l'université inter-Etats Congo-Cameroun à Sangmélima, en terre camerounaise.

Les épreuves du concours permettant d'y accéder ont été lancées par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel; l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Louis Magloire Keumayou; ainsi que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo. Ingénierie des systèmes numériques ; création et design numériques ; ingénierie des systèmes sociotechniques sont des parcours pour lesquels les candidats ont postulé.

Pour l'ambassadeur du Cameroun au Congo, ce concours vient solidifier le projet de l'université Inter-Etats qui fait partie des axes de sa lettre de mission. « Il y a une première vague qui sort en 2024 et une seconde dont l'entrée vient confirmer la solidité de ce projet qui est conçu et mis en oeuvre par les deux chefs d'Etat, Denis Sassou N'Guesso et Paul Biya, qui militent en faveur de l'intégration régionale », a-t-il expliqué.

Satisfaite de voir des jeunes, notamment des femmes, concourir, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a souligné la nécessité de les outiller pour relever les défis auxquels le Congo est confronté dans le domaine du numérique qui regorge des métiers de l'avenir. « Notre pays a fait du numérique un des six piliers du Plan national de développement économique et social. Il faut également le Projet d'accélération de la transformation numérique qui exige de disposer des cerveaux compétents dans ces domaines-là », a-t-elle déclaré.

Le ministre Léon Juste Ibombo a abondé dans le même sens en soulignant qu'il y a du potentiel dans le numérique. Il a, par ailleurs, appelé les jeunes à s'y investir davantage.