Afrique Centrale: Sécurité - Les deux Congo préoccupés par les questions communes

Les experts de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo ont passé en revue les questions communes de paix et de sécurité entre les deux Etats, à la faveur de la 10e session de la Commission spéciale mixte de défense et de sécurité, qui s'est tenue du 10 au 14 novembre à Kinshasa.

Les travaux étaient coprésidés par le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou, et le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières du Congo-Kinshasa, Jacquemain Shabain Lukoo. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figuraient l'évaluation des recommandations de la 9e session tenue en 2023 dans le district de Ngabé, dans le département du Pool (Congo-Brazzaville), ainsi que des questions d'actualité.

Dans son discours de clôture, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a appelé les participants à aller aux actions concrètes en vue de relever les défis de la sécurité entre les deux Congo. « Personne autre que nous mêmes ne pourrait décider ou faire à notre place ce que nous sommes convenus de faire nous-mêmes pour nos deux pays. Notre volonté politique commune devra se river sur les intérêts précis de nos peuples que nous avons le devoir de protéger », a-t- il déclaré.

Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'un engagement pris ensemble et qu'il faille partager car c'est de ce même peuple qu'est due la légitimité; et le devoir envers celui-ci est de le servir sans limites. « Dans cette noble et généreuse ambition, dans ce devoir exaltant et passionnant, le gouvernement de la République du Congo fera oeuvre utile avec celui de la République démocratique du Congo afin de trouver des solutions à nos préoccupations, solutions qui soient à la hauteur de nos attentes », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a rassuré ses interlocuteurs de la disponibilité des autorités du Congo-Brazzaville d'échanger sur ce que les deux peuples ont en partage. « Puis-je vous rassurer davantage qu'un compte rendu de ces moments sera fait au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et j'espère autant pour votre part au président de votre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue avec déférence », a-t-il conclu.

Bien avant, il a bien voulu s'incliner devant la mémoire de toutes les personnes innocentes, victimes des conflits tribaux et territoriaux ici et là, des personnes qui, comme l'humanité entière, ne demandent qu'à vivre dignement leur vie sur la terre. Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a rappelé que « le Congo-Brazzaville n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin, surtout pas le pays frère qu'est la République démocratique du Congo ».