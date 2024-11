Congo-Brazzaville: Gestion de la carrière sportive - Des athlètes sensibilisés aux dangers du dopage

A l'initiative de l'Association des anciens de Diables noirs handball (Adhna), en partenariat avec la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, des athlètes en compagnie de leur encadreur ont participé, du 13 au 15 novembre, à Brazzaville à un séminaire de vulgarisation et de sensibilisation à la convention internationale de la lutte contre le dopage.

Issus de diverses fédérations sportives nationales, des jeunes et quelques encadreurs ont bénéficié durant trois jours des enseignements sur le danger du dopage dans le milieu sportif. Plusieurs thèmes et sous-thèmes ont été développés durant ces moments de partage de connaissances et d'échange. Ce séminaire a permis aux participants de découvrir les contours du concept de dopage ainsi que ses conséquences sur la carrière des athlètes et des structures sportives.

Les participants au séminaire ont salué l'initiative qui leur a permis de comprendre le danger du dopage, tout en ayant les moyens qui leur permettront de dissuader leurs coéquipiers et de préparer des sportifs plus performants, dynamiques et compétents. « Je sors de ces trois jours très édifiée et pleine d'enseignement. Personnellement, je ne me suis jamais dopée car je sais que cela détruit la carrière sportive. Je veux être une grande joueuse, alors je ne peux pas me lancer dans ces histoires. D'ailleurs, je m'engage à sensibiliser tous mes ami(e)s. Le plus grand dopage reste l'entraînement et la conviction », a indiqué Rose-Bergina Lekoussouma, l'une des pépites d'or du handball congolais.

Parmi les sujets développés, il y a eu la vulgarisation de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport par Carine Moussima-Malonga ; dopage : risques et conséquences par le Dr Yvon Rock Alongo ; puis l'amélioration de la performance sportive sans dopage, toujours par le Dr Alongo. Auguste Etsala a, pour sa part, édifié les participants sur la lutte antidopage et les organisations sportives. Comme à la cérémonie d'ouverture, celle de clôture a été patronnée par le directeur général des Sports, Jean Robert Bindélé, en présence du président de l'Adhna, Dieudonné Bonazebi.

Ce séminaire a été une occasion de recyclage pour les athlètes qui sont issus de différentes fédérations sportives nationales. Il fait suite à celui qui a été organisé l'année dernière à Kinkala, dans le département du Pool, au profit des dirigeants sportifs et autres cadres de sport.