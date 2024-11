Congo-Brazzaville: Le Centre national de la statistique accueille bientôt ses premiers étudiants

Le Centre national de formation en statistique, démographie et planification reçoit dès le 25 novembre sa première promotion d'étudiants en ouvrant deux parcours de son premier cycle : celui de deux ans menant au diplôme de technicien supérieur de la statistique et de la planification et l'autre de trois ans aboutissant à la licence.

La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a fait l'annonce lors de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la commémoration de la 34e Journée africaine de la statistique célébrée le 18 novembre de chaque année.

Sur le thème «Soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins », l'intitulé de cette édition s'arrime avec celui de l'Union africaine plus global : « Eduquer et former l'Afrique pour le XXIe siècle ».

Les gouvernements du continent sont ainsi invités à transformer et moderniser les systèmes statistiques nationaux pour un usage optimal des statistiques officielles dans le domaine de l'éducation.

Cette modernisation implique l'utilisation des données et méthodes avancées de collecte, notamment celles ayant recours aux TIC et système de gestion de l'information statistique de sources administratives afin de refléter avec précision la situation actuelle du système éducatif national.

« Notre pays est sur la bonne voie. Le gouvernement congolais a publié récemment les résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitation pour l'essentiel numérique, avec de nombreuses informations sur la population en âge d'étudier et les infrastructures scolaires et universitaires y relatives », a déclaré la ministre du Plan et de la Statistique.

Poursuivant : « La politique publique du gouvernement volontariste dans le secteur de l'éducation s'illustre par des défis importants, inscrits dans la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 et plus récemment, dans le Plan national de développement 2022-2026. Ils ont comme objectifs la gestion efficace des ressources humaines dans toutes ses composantes, etc. ».