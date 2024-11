Congo-Brazzaville: Assainissement - Un autre partenaire pour remplacer la société Averda

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a annoncé le 15 novembre au cours de la séance de questions orales avec débat au gouvernement que l'exécutif s'attelait à trouver un nouveau partenaire pour assurer le service public en matière de ramassage et de traitement des déchets urbains à Brazzaville et Pointe-Noire, en remplacement de la société Averda.

Juste Désiré Mondelé a rappelé qu'en raison de la défaillance constatée d'Averda, délégataire du service public en matière de ramassage et d'enfouissement des déchets, les municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire sont en voie, avec l'appui de l'Etat, de conclure un partenariat avec une nouvelle société pour assurer le service public en matière de ramassage et de traitement des déchets urbains.

Le ministre délégué répondait à une question d'un sénateur sur les mesures prises par le gouvernement afin de pallier définitivement le problème d'insalubrité qui devient récurrent dans les grandes villes du pays. « Ce qui devrait améliorer la situation critique du moment. C'est dans ce même sens que le Premier ministre venait de rappeler les coûts et les pistes de réflexion du gouvernement en vue de trouver la ressource pérenne pour faire face à cette situation non seulement concernant Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi les villes secondaires, puisqu'il s'agit pour le gouvernement de trouver une réponse globale et d'anticiper aussi en ce qui concerne les autres villes. Donc, le gouvernement s'y attelle, nous espérons y arriver avec l'appui de votre chambre puisque certaines pistes se trouvent dans la loi de finances 2025 », a-t-il annoncé.

Selon lui, le contrat relatif à la délégation des services de collecte des déchets et d'exploitation des services de propreté de Brazzaville et Pointe-Noire, signé le 1er juillet 2015 entre la Société Congo environnemental service (Averda) et le gouvernement pour faire face à la forte production des déchets, a expiré le 13 avril 2023. Face à la situation conjoncturelle actuelle, et malgré le paiement d'une grande partie des arriérés dus à la société Averda, a poursuivi le ministre, le personnel de cette société a observé un mouvement de grève prolongé en raison du non-paiement de leur salaire.

« Cela a entraîné le blocage du mécanisme de collecte des ordures avec pour conséquence l'accumulation des déchets et l'inconfort des citoyens dans les deux capitales. Devant cette triste réalité, la mairie de Brazzaville délégante et l'Etat n'ont pas jugé utile de renouveler le contrat de collecte de déchets depuis le 12 avril 2023. La société Averda délégataire a, quant à elle, estimé que le non-renouvellement dudit contrat entraîne de facto la caducité des autres contrats, notamment ceux de Pointe-Noire et du site d'enfouissement de Lifoula », a expliqué Juste Désiré Mondelé.

En effet, à la suite de la situation d'alerte de santé publique liée à la crise actuelle des déchets, le gouvernement a instruit les mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire de reprendre en main le service d'assainissement et de collecte des déchets, en y associant la force publique en raison de son expertise en génie civil. Ceci en attendant de trouver un nouveau partenaire spécialisé en la matière.