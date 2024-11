Maroc: Trois questions à Hubert Seillan autour de son nouveau livre «Communauté de destins»

interview

Paris — Grand ami et connaisseur du Maroc qu'il considère comme son pays de coeur, Hubert Seillan, avocat et professeur de droit, vient de publier aux éditions "La Croisée des Chemins" le premier tome de son nouveau livre "Communauté de destins".

Cet ouvrage collectif, dirigé par Me Seillan, qui réunit les contributions d'une belle brochette d'écrivains, sociologues, juristes et experts marocains et français, souligne le caractère exceptionnel des relations entre le Maroc et la France qui connaissent aujourd'hui une grande destinée à la faveur du partenariat rénové, scellé entre les deux pays lors de la récente visite d'Etat du président français Emmanuel Macron dans le Royaume, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans cette interview à la MAP, Hubert Seillan rapproche le lecteur de ce nouvel ouvrage et relate, à travers un historique bien fouillé, quelques moments forts de la relation séculaire Maroc-France.

Vous venez de publier le tome I d'un nouveau livre auquel vous avez choisi un titre évocateur «Communauté de destins». Pouvez-vous nous en dire plus ?

La décision qui a été prise d'écrire ce livre avec le concours d'une pléiade d'auteurs s'inscrit dans la ligne directrice de la création, il y a près de dix ans, de la Fondation France-Maroc Paix et Développement durable que je préside.

Cette fondation se partage entre Français et Marocains autour de l'idée d'une communauté de destins. Et donc ce titre ne vient pas du hasard. Le livre a une ambition plus vaste encore, car il n'est que le premier tome d'une collection qui s'intitule «Écrits en partage», qui est un projet de longue durée dans lequel nous nous sommes inscrits.

Pouvez-vous rapprocher plus les lecteurs de cet ouvrage ?

L'ouvrage rassemble des contributions d'auteurs de divers horizons, français et marocains, qui ont chacun apporté leur regard unique sur les liens historiques, culturels et humains entre les deux pays.

Ces liens ne datent pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'ils soient liés simplement à l'épisode du protectorat de 1912. Ils existaient bien avant et dans chacun des livres que j'ai pu écrire, notamment sur le Sahara marocain, ensuite sur les relations entre Lyautey et le Sultan Moulay Youssef j'ai montré que nos deux pays, du temps de notre ancienne monarchie, mais très loin, avaient des échanges.

L'épisode bien connu de tous du grand sultan Moulay Ismail et de Louis XIV ne doit pas cacher toutes les autres relations d'une autre nature et tous les traités que nous avons engagés.

Le particularisme de ce livre c'est que son ambition est que l'on croise les points de vue de part et d'autre de nos frontières et c'est la raison pour laquelle je l'ai divisé en chapitres. Il y a un chapitre d'histoire, un autre sur la vitalité démocratique du Maroc avec toutes les réformes engagées. Il y a aussi les relations internationales, la culture et le développement.

Quel regard portez vous sur l'avenir des relations maroco-françaises ?

A l'occasion de la visite d'Etat du président Emmanuel Macron au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les deux pays ont décidé de sceller un partenariat encore plus solide et durable qui leur permettra de relever les défis de l'avenir dans une approche solidaire et de compréhension mutuelle.

Le Maroc et la France ont toujours été proches et partagent des valeurs communes. Nous sommes portés par cette proximité culturelle et affective, par les forces historiques qui nous animent. C'est cela la communauté de destins qui préside à l'esprit de ce nouveau livre.