Maroc: Es-Semara - Ouverture du Forum féminin 'Jawaher du Sahara'

Es-Semara — Le coup d'envoi de la 4ème édition du Forum féminin "Jawaher du Sahara", un évènement qui vise à mettre en valeur les compétences des femmes des provinces du Sud dans tous les domaines, a été donné, vendredi soir à Es-Semara.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce forum, organisé par l'Association "Ennour" pour le rayonnement de la femme et de l'enfant, avec l'Union des Comores comme pays invité d'honneur, constitue un évènement fédérateur des compétences féminines de tous les horizons pour un enrichissement mutuel par l'échange et le partage.

Cette manifestation qui s'inscrit dans le sillage de la célébration de la Glorieuse Marche Verte et la fête de l'Indépendance, vise à mettre en valeur les contributions de la femme dans le développement durable au niveau provincial et régional.

A cette occasion, un hommage appuyé a été rendu à des femmes qui se sont illustrées par leurs actions et initiatives tant au niveau national, régional que provincial dans les domaines scientifique, académique, associatif, des droits de l'Homme et médiatique.

Il s'agit de la Directrice de l'Académie africaine des collectivités territoriales de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU-Afrique), Najat Zarrouk, et la cheffe du Laboratoire national de police scientifique et technique (LNPST), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Hakima Yahya, ainsi que l'enseignante chercheuse à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Asmae Diani.

De même, des hommages ont été rendus à des compétences féminines issues des provinces du Sud, en l'occurrence la présidente de l'Observatoire international sur la paix, la démocratie et les droits de l'Homme, Aïcha Douihi, la figure médiatique de la station radiophonique de Laâyoune, Leila Abou Bakr Maelainine, et la vice-présidente de la commune de Laâyoune, Mkamaltou Kamal.

Par ailleurs, le public a été convié à suivre une séquence vidéo sur les différentes infrastructures dont regorge la province d'Es-Semara et sur les moments forts de l'édition précédente.

En outre, les initiateurs de ce forum de trois jours, ont organisé une soirée artistique animée par une pléiade d'artistes et de troupes folkloriques locales, qui ont gratifié les festivaliers par des tubes puisés dans le répertoire musical hassani riche et varié.

Le programme de ce forum, qui réunit des expertes, des chercheuses universitaires, des actrices associatives et des représentantes de la société civile, comprend des expositions artistiques, des ateliers autour de l'autonomisation économique des femmes, et des séminaires portant sur la promotion des conditions de la femme et son intégration dans la vie-socio-économique.

Au menu de cette manifestation dont la cérémonie d'ouverture de ce Forum féminin s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, figurent également des visites à des monuments historiques et sites des gravures rupestres au niveau de la province, ainsi que des activités à la prison locale et d'autres à caractère sociale, outre une tente de poésie.