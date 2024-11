Maroc: Fès-Meknès accueille du 17 au 21 novembre la 'CRT Cup Golf', un événement golfique international

Fès — La région Fès-Meknès s'apprête à accueillir du 17 au 21 novembre courant, un événement golfique d'envergure internationale, la "CRT Cup Golf".

Cette manifestation prestigieuse, organisée par le Conseil régional du tourisme (CRT) Fès-Meknès, en collaboration avec le Conseil de la région Fès-Meknès, le ministère du Tourisme à travers l'Office National Marocain du Tourisme, la CDG, ainsi que plusieurs partenaires privés, s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à positionner la région comme une destination golfique de premier plan au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CRT Fès-Meknès, Ahmed Sentissi a souligné que l'événement réunira plus d'une soixantaine de tours opérateurs, des présidents d'associations golfiques importantes de France et d'Espagne, ainsi que des personnalités de renom et des sportifs de haut niveau, ajoutant que l'événement sera également marqué par une forte participation de la presse internationale, ce qui garantira une couverture médiatique significative, contribuant ainsi au rayonnement de la région.

M. Sentissi a précisé qu'un comité d'organisation travaille depuis plusieurs mois pour assurer le succès de cet événement qui mettra en valeur les richesses de la région.

L'originalité de la CRT Cup Golf, a-t-il relevé, réside dans son format unique qui privilégie l'expérience et la découverte plutôt que la compétition pure, notant que lors de cette compétition, les participants auront l'occasion de découvrir trois parcours exceptionnels, il s'agit notamment du Royal Golf de Fès, le Michlifen Resort & Golf et le Royal Golf de Meknès.

Cette diversité de parcours permettra aux golfeurs de découvrir les différentes facettes de la région, en traversant les villes emblématiques de Fès, Meknès et Ifrane.

Au-delà de l'aspect sportif, l'événement propose un programme riche en découvertes culturelles et gastronomiques. Les participants auront l'occasion de s'immerger dans la légendaire hospitalité marocaine tout en explorant le patrimoine historique et culturel unique de la région. Cette approche holistique vise à créer une expérience mémorable pour les visiteurs internationaux.

La CRT Cup Golf s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion touristique, soutenue par une importante campagne de communication sur les marchés internationaux. Des capsules promotionnelles spécifiques au golf ont été diffusées pour positionner la région Fès-Meknès aux côtés des destinations golfiques marocaines établies comme Marrakech et Agadir, a souligné le président du CRT Fès-Meknès.

Selon les organisateurs, cet événement sportif rejoint d'autres manifestations majeures comme la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030, contribuant ainsi au rayonnement international du Maroc sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il témoigne de la capacité de la région à organiser des événements de grande envergure et de son ambition à devenir une destination touristique et sportive incontournable.