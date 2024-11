Ile Maurice: Surveillance quotidienne de la qualité de l'air - Les résultats du NEL conformes aux normes

Depuis le 6 novembre, le National Environmental Laboratory (NEL) effectue une surveillance quotidienne de la qualité de l'air dans plusieurs régions affectées par la fumée de l'incendie sur le site d'enfouissement de Mare Chicose.

Les zones surveillées incluent Union Park, Cluny, Deux Bras et Rose-Belle. En raison des changements de direction du vent certains jours, la fumée se disperse plus loin et atteint des zones résidentielles telles que Nouvelle France, La Flora et Cité Atlee à Forest Side, qui sont également sous surveillance, indique le NEL dans un communiqué émis vendredi 15 novembre.

Il convient de noter qu'un incendie sur un site de décharge produit de la fumée, des odeurs et des particules, contenant plusieurs gaz potentiellement dangereux pour la santé. Parmi ces gaz, on retrouve le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le chlorobenzène, l'éthylbenzène, le dioxyde de soufre, l'ammoniac, le formaldéhyde, ainsi que des composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, le toluène, les xylènes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

L'odeur de la combustion des déchets a été détectée dans plusieurs régions, notamment à Union Park, Cité Atlee (côté forêt), Cluny, Deux Bras, Rose- Belle, au 16ème Mille (côté forêt), Nouvelle France et La Flora. Toutefois, le NEL affirme que les analyses effectuées entre le 6 et le 15 novembre montrent que les résultats respectent les valeurs du Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL). Selon l'United States Environmental Protection Agency (US EPA), le LOAEL correspond à la plus faible dose d'une substance ayant des effets néfastes sur la santé des personnes et des animaux.

Une station de surveillance mobile, pour la mesure continue de la qualité de l'air ambiant, a été déployée au Nouvelle France Community Health Centre. Compte tenu des conditions actuelles et de la lutte en cours du Mauritius Fire Rescue Services (MFRS), il est recommandé aux personnes vulnérables de limiter leurs activités physiques en plein air.

La surveillance de la qualité de l'air est maintenue, rassure le NEL. Les rapports sont accessibles sur le site web du ministère de l'Environnement.