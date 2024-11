Algérie: SILA 2024 - L'ANEP présente avec 800 titres et deux nouveautés

ALGER — L'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP) marque sa présence au 27e Salon international du livre d'Alger (SILA), avec 800 titres de toutes les bonnes lectures sur les étalages de son stand qui ne désemplit pas, au regard des centaines de visiteurs qui s'y rendent avec le pas bien décidé, à tous les moments de la journée, en quête de culture, de savoir et de production intellectuelle de qualité.

Entreprise citoyenne à l'écoute et au service de la société algérienne, l'ANEP occupe un stand qui s'étend sur une superficie de 108 m2, sis en plein milieu du Pavillon central du Palais des expositions aux Pins maritimes (SAFEX) à Alger, un endroit à la mesure de cet organisme étatique qui ne jure que par "la qualité des contenus des ouvrages qu'il met à la disposition du large public", a expliqué le conseiller à la direction de l'ANEP, exceptionnellement chargé des relations avec la presse durant le 27e SILA, Hassan Gherab.

Ayant décidé d'une réduction à la vente de 30% sur chacun des titres mis à la disposition des visiteurs dans divers domaines de la connaissance scientifique et littéraire et qui s'adressent aux lecteurs arabophones, amazighophones et francophones, l'ANEP entend contribuer à la "socialisation du livre et à la constitution d'un véritable lectorat", poursuit le chargé des relations avec la presse.

Nouvelle production sur l'éventaire central de l'ANEP, "Les crimes de guerre de la France en Algérie (1830-1847)" de Karima Ait Dahmane, un ouvrage qui établi et met à nu les abjections et la barbarie du colonialisme français durant 17 ans, après son acte de violation des territoires algériens.

Autre nouveauté mise en avant par cette grande maison d'édition, "Le couscous, racines et couleurs d'Algérie", un beau livre de Yasmina Sellam qui répond aux questionnements en lien avec l'"histoire" de ce mets porteur de l'identité algérienne, son "évolution à travers le temps, ses interactions et ses emprunts", peut-on lire sur le document de présentation de l'ouvrage.

Conçu et réalisé dans un esthétisme moderne et fonctionnel par le groupe "ANEP Communication et Signalétique" (ACS), une des filiales de l'entreprise, le stand de l'ANEP-Edition, accueille ses visiteurs avec un grand intitulé dédié à la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre 1954.

Dégageant des espaces dédiés aux rayonnages de différents genres scientifiques et littéraires, ce stand met en valeur plusieurs ouvrages entre romans, poésies, nouvelles, livres techniques, beaux livres et littérature pour enfants entre autres, présentés aux visiteurs par les bons soins d'un personnel souriant et accueillant, au fait de sa mission.

Les cloisons du stand et les étagères des livres aux couleurs de l'emblème national, attirent le regard des visiteurs de tous les âges qui passent d'un rayon à l'autre, pour aboutir à l'espace réservé aux ventes dédicaces qui a déjà accueilli, Karima Ait Dahmane et Yasmina Sellam, auteures des deux nouvelles parutions aux éditions ANEP, ainsi que Amar Belkhodja pour son ouvrage d'histoire, "L'Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs" et Alima Abdhat pour son dernier recueil de poésie, "Telle une chair tatouée", attendant de recevoir dans les prochains jours Brahim Sadok pour son roman, "Sur le chemin des sables en feu".

Maison d'édition généraliste, accordant un avantage pour les ouvrages d'histoire, l'"ANEP Edition" essaye de brasser tous les domaines de réflexion et activités éditoriales, avec une disponibilité permanente à la faveur de tous les auteurs talentueux qui viendraient ainsi, intégrer le club des écrivains de cette illustre maison d'édition.

Le 27e SILA, qui célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération sous le slogan "Lire pour triompher", se poursuit jusqu'au 16 novembre, avec plusieurs conférences dans différentes thématiques et les exposants de 1007 maisons d'édition issues de 40 pays, dont l'Etat du Qatar, présent en invité d'honneur.

Le 27e SILA ouvre ses portes au public tous les jours de 10h00 à 19h00 au Palais des expositions (Safex) aux pins maritimes à Alger.