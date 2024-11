Sénégal: Élections législatives anticipées au pays - Les électeurs élisent leurs députés

Le Sénégal à l'heure du choix. On vote, depuis ce dimanche 17 novembre, pour les élections législatives anticipées. Plus de sept millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire 165 députés. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour. L'affluence est continue dans plusieurs bureaux de vote.

Dans le quartier populaire de Parcelles Assainies, à Dakar, à l'école primaire 19 où se trouvait, à la mi-journée, notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff, ainsi que dans le lycée d'à côté, les électeurs arrivaient en continu sans toutefois de longues files d'attente.

Un peu plus de 1 000 électeurs avaient déjà voté, depuis l'ouverture des bureaux, dans ce centre de vote, où près de 6 000 électeurs sont inscrits.

Après un peu de retard à l'allumage, les opérations étaient fluides, quoique ralenties par le nombre de bulletins de vote - 41 en tout - format A4 où figurent, à chaque fois, la liste des candidats à la députation déployés sur deux rangées de bureau d'écoliers.

Même si les électeurs sont autorisés à ne prendre que cinq bulletins de vote pour simplifier les opérations, cela prend un peu de temps. A chaque fois, il faut plier le bulletin choisi, le glisser dans une enveloppe et ensuite dans une grande urne en plastique transparente, avec la mention législatives anticipées du 17 novembre.

165 sièges sont en jeu pour ces législatives

Sept sièges sont en jeu pour le seul département de Dakar qui est aussi le plus peuplé du pays. La capitale est donc un enjeu important puisque la formation politique qui aura le plus de voix emporte l'ensemble des sept sièges du département.

C'est dans ce département que le président Bassirou Diomaye Faye a fait un score très important avec 62,99% des voix, bien plus que le score national de 54 %.

L'enjeu ici, comme dans le reste du pays, est donc de voir si les nouvelles autorités obtiendront la même adhésion des électeurs, après sept mois aux affaires.

Et c'est au vu de cet enjeu que les trois principales formations de l'opposition, respectivement celle de l'ancien président Macky Sall, celle de l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, et la coalition du maire de Dakar, Barthelemy Dias, ont fait alliance, dans le département de Dakar, pour tenter de faire barrage et de maximiser le nombre de voix.

Pour l'heure, les opérations de vote se poursuivent. Il n'y a pas d'incidents signalés par les observateurs et il faudra attendre le milieu de l'après-midi pour avoir un premier taux de participation au niveau national. Les députés représentent le peuple et l'Assemblée est d'une importance capitale pour les lois du pays... et cela fait aussi fonctionner le gouvernement.