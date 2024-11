Maroc: ONU - Omar Hilale nommé co-président du Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation

Nations Unies (New York) — Le président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), l'ambassadeur Bob Rae, vient de nommer l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, pour co-présider, avec l'ambassadeur de la Finlande, Elina Kalkku, le Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation au service de la réalisation des Objectifs de développement durable qui se tiendra les 7 et 8 mai 2025.

Le choix porté sur le Maroc témoigne du leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) au regard des progrès remarquables dans la transformation digitale des infrastructures du Royaume et son positionnement en tant que leader africain en matière d'IA.

En effet, cette désignation est une reconnaissance de la vision Royale qui a initié un ambitieux chantier de transformation digitale dès le début de Son règne, visant la modernisation des infrastructures numériques et de télécommunications, l'amélioration de l'accès à la technologie pour les citoyens et l'intégration de la technologie et de l'innovation dans l'éducation et au profit des jeunes.

Par ailleurs, la responsabilité onusienne confiée à M. Hilale traduit la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Maroc à l'échelle des Nations Unies, en tant qu'acteur actif et crédible, et consolide le nouveau modèle technologique du Royaume fondé sur l'approche de l'innovation et de la recherche.

Cette désignation intervient après l'adoption du Pacte numérique mondial en septembre dernier à New-York, et suit la co-facilitation réussie par l'ambassadeur du Maroc de la première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle, adoptée par l'Assemblée générale en mars dernier, et sa co-présidence du premier Groupe des Amis de l'ONU sur l'intelligence artificielle, conjointement avec les Etats-Unis, un Groupe actif composé de plus de soixante pays membres.

La 10è édition du Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation est prévue les 7 et 8 mai 2025. Elle est extrêmement cruciale pour les attentes accrues de la mise en oeuvre du Pacte numérique mondial au service du développement durable. Ce sera l'occasion pour le Maroc de mener les discussions et soumettre le résultat des consultations, en juillet 2025, au Forum politique de haut niveau de l'ECOSOC, qui est l'organe suprême de l'ONU chargé de la mise en oeuvre des ODD.