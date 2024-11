Maroc: Sharjah - Le rôle de l'écriture dans l'expression des préoccupations des femmes mis en avant par des écrivaines marocaines

Sharjah — Des chercheuses et écrivaines marocaines ont affirmé, vendredi à Sharjah, que l'écriture représente un puissant outil pour exprimer les préoccupations et les défis relevés par les femmes, tout en incarnant leur identité et leurs aspirations.

Intervenant lors d'une rencontre organisée sous le thème «la femme et l'écriture», en marge du 43è Salon international du livre de Sharjah, les intervenantes ont souligné le rôle important de l'écriture féminine dans le traitement de grandes questions contemporaines à caractère social, culturel et politique.

A cet égard, la critique et écrivaine Rachida Benmessaoud a rappelé la complexité qui a entouré l'accès de la femme au monde de l'écriture littéraire par le passé, notant que ce domaine est parsemé par des obstacles sociétaux, imposant à la femme d'écrire sous pseudonymes pour éviter les critiques.

Elle a souligné, dans ce sens, que la littérature arabe foisonne d'oeuvres représentant la femme sous un angle caduque et tentant de l'exclure de la scène culturelle, notant que l'écriture féminine a commencé à surmonter ces entraves pour mettre en avant la sensibilité intellectuelle caractérisant la réalité et les aspirations de la femme.

Pour sa part, la romancière Rabiaa Rayhan a indiqué que la créativité littéraire ne dépend pas du sexe de l'auteur, mais de son interaction avec la vie. "La femme et l'homme partagent les mêmes défis en matière d'écriture et peu de différences persistent entre ce qu'ils peuvent offrir", a-t-elle insisté.

Rappelant que la multiplication des prix récompensant les écrivaines arabes prouve la capacité de la femme à s'illustrer face aux enjeux majeurs, elle a relevé que le succès de l'écrivaine réside dans sa capacité à produire des textes caractérisés par la profondeur intellectuelle pour le plaisir des lecteurs.

Placé sous le thème "Le Maroc des cultures à Sharjah du livre", le pavillon marocain au sein du Salon international du livre de Sharjah propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d'écrivains, d'auteurs et d'éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d'une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4.000 titres de 25 maisons d'édition marocaines y sont exposés.