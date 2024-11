Tunisie: Exportation de l'huile d'olive - Le ministère supprime l'autorisation préalable pour stimuler la filière

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, samedi, une série de mesures destinées à renforcer la filière de l'huile d'olive et à soutenir ses acteurs face aux défis actuels.

L'une des décisions phares concerne l'annulation de l'autorisation préalable pour l'exportation de l'huile d'olive. Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives et à encourager les exportateurs à profiter pleinement des avantages du décret n°949 de 2019, qui complète le décret n°94-1744 de 1994, établissant les conditions d'exemption de contrôle technique à l'export.

À l'occasion du Conseil national de l'olivier, tenu le 15 novembre 2024, le ministère a réaffirmé sa volonté de dynamiser les exportations, notamment en mettant l'accent sur l'huile d'olive conditionnée à forte valeur ajoutée. Un programme spécifique de commercialisation sera également mis en place pour explorer de nouveaux marchés étrangers, tandis que la participation des professionnels tunisiens aux manifestations agricoles internationales sera renforcée.

En parallèle, le soutien aux sociétés industrielles productrices d'huile d'olive reste une priorité. À cet effet, le Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée continuera à jouer un rôle clé pour stimuler la présence de l'huile d'olive tunisienne sur des marchés prometteurs et compétitifs.

L'Office national de l'huile (ONH) a, pour sa part, confirmé la poursuite de son programme d'intervention pour l'achat d'huile d'olive auprès des producteurs. Des efforts seront déployés pour garantir que les petits producteurs bénéficient directement de ce soutien, notamment grâce à des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques. L'ONH prévoit également de mobiliser ses capacités de stockage à travers ses centres régionaux et de lancer un programme de financement pour le stockage de l'huile d'olive. Dans ce cadre, le délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires de huileries sera prolongé de trois mois.

Des initiatives supplémentaires visent à améliorer la communication et la réactivité dans le secteur, avec la mise en place de cellules d'écoute et d'un service d'intervention rapide accessible via le portail du commerce extérieur.

Ces mesures globales s'inscrivent dans une stratégie visant à garantir la réussite de la campagne de récolte, de transformation et de commercialisation des olives. En soutenant activement les producteurs et les intervenants de la filière, le ministère entend préserver ce secteur stratégique tout en luttant fermement contre les pratiques de spéculation et de monopole, qui mettent en péril sa pérennité.