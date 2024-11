Ile Maurice: Savetheblu appelle à une action urgente du nouveau gouvernement

L'Association Savetheblu, dirigée par son fondateur Murali Krishna Appandi, adresse des recommandations urgentes au nouveau gouvernement de l'Alliance du changement et au Premier ministre, Navin Ramgoolam, afin de mettre en oeuvre des mesures concrètes pour la préservation de nos océans et écosystèmes côtiers.

Communauté apolitique engagée dans la protection de la biodiversité marine, Savetheblu aspire à devenir un acteur majeur de la préservation des écosystèmes marins de Maurice, collaborant avec les communautés pour conserver et étendre les parcs marins.

Face aux menaces croissantes telles que la pollution, la surpêche, les pratiques de Dolphin & Whale Watching irresponsables, le réchauffement climatique et les aménagements côtiers inadaptés, Savetheblu appelle à une mobilisation nationale. Ce joyau naturel, abritant récifs coralliens, herbiers marins, mangroves et des milliers d'espèces, joue un rôle vital dans l'équilibre écologique et économique de Maurice.

Une aire marine protégée dans le Sud-Ouest

Pour répondre à cette urgence, Savetheblu propose la création d'une aire marine protégée (AMP) dans le Sud-Ouest de Maurice. Ce projet vise à préserver des habitats essentiels pour des espèces marines menacées telles que les tor- tues vertes et imbriquées, en danger d'extinction. Cette AMP contribuerait à la résilience des écosystèmes, la préservation des ressources marines, et deviendrait un havre pour la biodiversité. Par ailleurs, cette initiative offrira une plateforme de recherche scientifique permettant de mieux comprendre et protéger notre environnement marin.

Au-delà de la préservation environnementale, l'AMP représenterait une opportunité unique pour le développement du tourisme durable dans le Sud-Ouest. Savetheblu prévoit des programmes de formation pour les écoguides locaux, la promotion d'un artisanat traditionnel respectueux de l'environnement, ainsi que la mise en place d'activités d'éco-tourisme. Ces initiatives permettront aux communautés locales de bénéficier directement de la préservation de leurs ressources, renforçant l'économie locale tout en adoptant des pratiques écologiquement responsables.

Plaidoyer pour un engagement du gouvernement

Savetheblu se dit prête à rencontrer le nouveau Premier ministre et les ministères concernés pour discuter de ces enjeux marins, en collaboration avec des experts. L'association prévoit également de déposer, en décembre, une plainte officielle en association avec un collectif d'ONG contre la promotion irresponsable d'activités marines sur les réseaux sociaux, en violation de la charte d'observation.

Savetheblu dénonce les pratiques irresponsables de Dolphin & Whale Watching à Maurice.