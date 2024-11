Ile Maurice: Une lettre envoyée à la FCC

Une lettre anonyme faisant état de voyages excessifs de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip en compagnie de l'ACP Raj Boodhoo, responsable de la Traffic Branch, circule depuis deux jours sur les groupes WhatsApp de la police. Selon cette lettre, les voyages effectués ensemble depuis 2022 sont particulièrement nombreux : 80 jours pour trois voyages en 2022, 81 jours pour six déplacements en 2023 et 31 jours pour trois voyages en 2024.

Cette lettre, qui fait actuellement le tour des rédactions, allègue que l'ACP Boodhoo a été, à plusieurs reprises, escorté par la police de l'aéroport, ainsi que par le Central Crime Investigation Department de l'aéroport lors de ses déplacements non officiels en provenance de plusieurs pays. Il aurait été ainsi escorté à une douzaine de reprises et la lettre allègue que c'était fait pour éviter les contrôles douaniers de la Mauritius Revenue Authority.

Selon ce corbeau, une enquête discrète a été menée par la direction de la Mauritius Police Force, qui a révélé que l'ACP Boodhoo a voyagé à 18 reprises entre 2022 et 2024 avec l'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip. A l'une de ces occasions, il a même été accompagné par le fils de M. Dip et pour la même destination, bien que leurs dates de retour aient été différentes.

Sur les 13 voyages effectués par l'ACP Boodhoo et l'ex-commissaire Dip, aucun de ces déplacements n'a été mentionné dans les Police Routine Orders. Les billets d'avion ont été achetés par l'ACP Boodhoo lui-même. Selon cette enquête, il semble que l'ACP Boodhoo n'ait presque jamais soumis de demandes de congés pour ces déplacements outre-mer et ses congés ne figurent pas dans son dossier personnel.

En outre, les procédures pour la demande de congés n'ont pas été respectées. Il est précisé dans la lettre qu'un policier peut bénéficier d'une vacation leave, deux fois l'an, et à intervalle de six mois alors que l'ACP Boodhoo a accumulé 81 jours de congé en un an, dont certains ont été pris sans autorisation, après avoir déduit les 11 jours de congés personnels auxquels il a annuellement droit.

Suite aux recommandations de l'ancien CP, l'ACP Boodhoo a bénéficié de trois promotions entre 2022 et août 2024. Il est passé de Deputy assistant superintendant à assistant surintendant de police, de surintendant de police à assistant commissaire de police. De plus, la lettre souligne que l'ACP Boodhoo est le trésorier de la Police Welfare Association, une organisation, qui gère un fonds de plusieurs milliards de roupies. C'est lui qui effectue les paiements aux policiers.

La lettre allègue aussi qu'il est membre d'une écurie bien connue, propriétaire de plusieurs chevaux, et travaille en partenariat avec Jean-Michel Lee Shim. Des informations laissent également entendre qu'il posséderait des biens à Dubaï, bien que cela nécessite encore une vérification.

Après cette enquête discrète, les autorités sont d'avis que l'ACP Boodhoo, en tant que fonctionnaire, a bénéficié de nombreux avantages et privilèges depuis 2022 grâce à des faveurs dont il a continué à jouir pour des raisons inconnues de la part du CP jusqu'au récent départ d'Anil Kumar Dip.

Les enquêteurs estiment avoir des motifs raisonnables de suspecter qu'un délit pourrait avoir été commis sous l'article 22 de la Financial Crime Commission Act, qui a trait à «a public official who makes use of his office for a gratification for another person.» L'affaire a été renvoyée à la Financial Crimes Commission pour enquête, avec une demande de confidentialité et de discrétion, afin de ne pas nuire à l'intégrité des enquêtes en cours. Il est précisé que des documents supplémentaires ont été joints à cette référence pour faciliter l'investigation.

Nous avons tenté d'obtenir un commentaire du service de presse de la police. Ce service a confirmé que cette lettre avait été envoyée à la Financial Crimes Commission pour une enquête approfondie.