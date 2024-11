Afrique: Tout ce qu'il faut savoir avant le match entre les Edo Queens et les Mamelodi Sundowns

Ce match marque la première confrontation entre les deux équipes.

Ce sera le troisième affrontement des Mamelodi Sundowns contre des équipes nigérianes lors de la phase finale. Leur bilan est impeccable : deux rencontres et deux victoires.

En 2021, les Sundowns rencontrent pour la première fois des équipes nigérianes et remportent leur deuxième match de groupe 1-0 face aux Rivers Angels. L'année suivante, ils s'imposent 2-1 contre les Bayelsa Queens lors de leur match d'ouverture.

Pour la cinquième fois, les Sundowns s'opposent à une formation ouest-africaine en phase finale, ayant triomphé lors des quatre confrontations antérieures avec des équipes de la région UFOA.

Lors des affrontements entre les équipes des zones UFOA et COSAFA en phase finale, les formations de COSAFA ont gagné les six dernières confrontations. Ce match sera le septième affrontement entre ces deux régions. En plus des quatre matchs disputés par les Sundowns contre des équipes ouest-africaines, les Green Buffaloes de Zambie avaient déjà triomphé des Determine Girls du Liberia lors de la phase de groupes en 2022, tandis que cette année, l'UWC a surpassé les Aigles de la Médina.

Les EDO Queens deviennent le 15e club différent que les Sundowns affrontent en phase finale.

EDO Queens (Nigeria)

Les EDO Queens accéderont aux demi-finales en obtenant un match nul.

Si elles se qualifient, elles seront le deuxième club nigérian à accéder aux phases à élimination directe, suivant l'exemple des Bayelsa Queens en 2022.

Si elles évitent la défaite, elles seront le premier club nigérian à progresser en phase finale sans perdre un seul match.

Dans le passé, les sélections nigérianes ont toujours triomphé lors de leur ultime rencontre de groupe :

En 2021, les Rivers Angels ont remporté une victoire écrasante de 4-0 contre les Vihiga Queens du Kenya, mais n'ont pas réussi à se qualifier.

En 2022, les Bayelsa Queens ont triomphé contre Wadi Degla d'Égypte avec un score de 3-0, ce qui leur a permis d'atteindre les demi-finales après avoir battu TP Mazembe et Wadi Degla, malgré une défaite initiale contre les Sundowns.

Avec cette édition, les EDO Queens font histoire en ne concédant aucun but et deviennent le premier club nigérian à réaliser une performance de ce type lors de leurs deux premiers matchs en phase finale. Aucun club nigérian n'avait jamais réussi à compléter une phase de groupes sans encaisser de but.

Elles sont aussi le premier club nigérian à rester invaincu lors de leurs deux premiers matchs.

Lors de leur match d'ouverture contre le CBE, les EDO Queens ont réalisé neuf tirs cadrés tout en n'en concédant qu'un seul. Dans leur deuxième rencontre, elles n'ont autorisé aucun tir cadré à FC Masar.

La gardienne Omini Oyono a été celle qui a encaissé le moins de tirs durant le tournoi, n'ayant eu qu'un seul arrêt à réaliser.

Avec six occasions créées jusqu'à présent, Esther Moses des EDO Queens affiche le deuxième meilleur score du tournoi.

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Les championnes en titre se sont remises de leur défaite initiale face à FC Masar en battant le CBE d'Éthiopie 4-0 lors de leur deuxième match.

Melinda Kgadiete a inscrit deux buts lors de cette victoire, ce qui porte son total à six en phase finale. Elle est désormais la première joueuse à réaliser des buts dans quatre éditions différentes du tournoi.

Grâce à ce doublé, Kgadiete surpasse Refilwe Tholakele et s'affirme comme la meilleure buteuse des Sundowns en phase finale, inscrivant six buts contre cinq pour Tholakele en 2022.

Lelona Daweti a également inscrit un but contre le CBE, atteignant ainsi un total de cinq réalisations en phase finale, après avoir marqué quatre fois en 2022.

Daweti a créé huit occasions dans cette édition, le meilleur total du tournoi.

Boitumelo Rabale a inscrit son troisième but en phase finale pour les Sundowns, après en avoir marqué deux en 2022.

Les Sundowns ont marqué quatre buts en première mi-temps contre le CBE, une première dans leur histoire en phase finale.

En cas de qualification, elles atteindront la finale pour la quatrième fois consécutive. Une élimination signifierait leur première sortie en phase de groupes, un sort jamais connu par un champion en titre.

Les Sundowns n'ont jamais perdu leur dernier match de groupe :

En 2021, un match nul 0-0 contre l'AS FAR après leur qualification.

En 2022, une victoire 4-0 contre TP Mazembe.

En 2023, une victoire 3-0 face à l'Athletico Abidjan.

Grâce à leur victoire face au CBE, leur bilan dans les 11 matches de groupe s'élève à 9 victoires, 1 match nul et 1 défaite.

Si les Sundowns remportent leur match contre les EDO Queens, ils deviendront la première équipe à totaliser 10 victoires lors des matchs de groupe en phase finale.