Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - L'Afrique du Sud s'impose, le Botswana persiste.

L'Afrique du Sud s'empare de la première place du groupe D des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies 2025 après un succès maîtrisé 2-0 face à l'Ouganda, vendredi, en déplacement.

Cette victoire permet aux Bafana Bafana de détrôner les Cranes en tête du classement, bien que les deux sélections aient déjà validé leur ticket pour la CAN CAF TotalEnergies 2025 au Maroc.

Dans le groupe C, le Botswana a arraché un nul 1-1 contre la Mauritanie, gardant ainsi un mince espoir de qualification pour la compétition continentale.

L'Égypte, autre poids lourd du groupe C et déjà qualifiée, croisera le fer avec le Cap-Vert lors de l'ultime rencontre de la cinquième journée.

Une maîtrise sud-africaine à Kampala

Sur la pelouse du stade national Nelson Mandela à Kampala, l'Afrique du Sud a pris l'ascendant sur l'Ouganda, surtout lors d'une seconde période décisive.

Après une première mi-temps verrouillée et marquée par une prudence tactique des deux côtés, les Bafana Bafana ont frappé dès le retour des vestiaires. Thapelo Morena a fait trembler les filets d'un geste plein de sang-froid au coeur de la surface, permettant aux visiteurs de prendre l'avantage.

Malgré quelques velléités offensives, les Cranes ont buté sur une arrière-garde sud-africaine bien en place et portée par des cadres solides.

Dans les ultimes minutes, Patrick Maswanganyi a scellé le sort du match. Servi avec précision par Iqraam Rayners, il a doublé la mise à la 89e minute, offrant à l'Afrique du Sud une victoire convaincante et la première place du groupe. Les deux nations se retrouveront désormais au Maroc pour disputer la phase finale.

Le Botswana maintient l'espoir face à la Mauritanie

Du côté du groupe C, le Botswana accueillait la Mauritanie à Francistown, avec la pression d'une victoire impérative pour rester en course.

Les Mourabitounes ont pris un départ tonitruant, ouvrant le score dès la 7e minute grâce à un missile longue distance signé Aboubakary Koïta, qui n'a laissé aucune chance au portier adverse.

Mais les Zèbres n'ont pas baissé les bras et ont répondu dix minutes plus tard. Gilbert Baruti, bien placé dans la surface, a repris victorieusement une combinaison travaillée sur coup franc, remettant les deux équipes à égalité.

Le second acte a vu les locaux intensifier la pression pour décrocher un but salvateur. Tumisang Orebonye et Segolame Boy ont multiplié les tentatives, mais la défense mauritanienne, bien regroupée et épaulée par des interventions décisives de son gardien, a résisté jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce partage des points (1-1), le Botswana reste dans la course mais devra impérativement s'imposer lors de son dernier match et espérer un résultat favorable dans le duel entre l'Égypte et le Cap-Vert pour continuer à rêver de la CAN.