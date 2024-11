Soudan: La Mission permanente du pays auprès de l'ONU réfute les allégations du régime émirati selon lesquelles son quartier général aurait été bombardé par les forces armées

New York — La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à New York a réfuté les allégations du régime émirati dans une lettre qu'elle a envoyée au Conseil de sécurité à New York le 8 novembre 2024 concernant le mensonge selon lequel la résidence de l'ambassadeur émirati à Khartoum aurait été bombardé. par les forces armées.

De nouveaux details ont été fournis sur l'implication du régime des Émirats arabes unis dans l'agression contre le Soudan.

Une lettre de l'ambassadeur Al-Harith Idris, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, a expliqué vendredi au président du Conseil de sécurité que des images satellite très précises prouvent que la maison de l'ambassadeur émirati est restée intacte avec tout son contenu, dont 9 voitures et tous ses meubles, et même le jardin de la maison, sont restés en bon état, ce qui indique que l'on en a pris soin tout au long de la guerre. Le discours indique que c'est le contraire de la situation de tous les quartiers diplomatiques de Khartoum, qui ont été pillés et détruits par les milices terroristes.

La lettre explique que la milice contrôle la zone où se trouve la maison depuis le début de sa guerre contre le peuple soudanais et son État en avril 2023.

La lettre a déclaré que depuis le 17 avril 2023, la cour avant de la maison de l'ambassadeur émirati et la maison elle-même sont devenues un lieu de rassemblement pour les véhicules militaires de la milice, les batteries de tir d'artillerie lourde à longue portée, les dispositifs de brouillage militaires et les rassemblements de membres de la milice.

Elle a examiné les numéros de ces véhicules et mécanismes ainsi que les détails des déplacements des milices dans le lieu en question à différentes dates depuis le début de la guerre.

Le message révèle également que l'enregistrement diffusé du chef de la milice avec les miliciens a été filmé devant la maison de l'ambassadeur émirati.

Les pièces jointes à la lettre comprenaient 40 des photos susmentionnées, ainsi que des photos des quartiers généraux des ambassadeurs de plusieurs pays qui ont été détruits et pillés par la milice terroriste FSR.

La lettre concluait que ces informations clarifient le statut particulier de la résidence de l'ambassadeur émirati auprès des milices, ce qui réaffirme l'implication du régime émirati dans la guerre d'agression contre le Soudan et son peuple.