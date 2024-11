Soudan: L'action du ministère des Affaires étrangères et la compréhension de la communauté internationale des réalités de la situation

Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères, dirigé par l'ambassadeur Dr Ali Youssef, qui a récemment pris ses fonctions au ministère, a commencé à mener des actions urgentes pour clarifier les faits à la communauté internationale et dénoncer les pratiques de la milice terroriste FSR et de ses sponsors, comme il existe certains milieux considèrent les forces armées et les milices rebelles comme deux partis en lutte pour le pouvoir, ce qui a encouragé la milice à poursuivre ses crimes.

Le ministre des Affaires étrangères, Ali Youssef Ahmed a confirmé (à la SUNA) que cette période sera marquée par de sérieux mouvements diplomatiques à tous les niveaux extérieurs dans le but d'expliquer ce qui se passe au Soudan et d'obtenir le soutien de la communauté internationale pour les positions du gouvernement et l'établissement militaire enraciné, soutenus par tous les segments du peuple soudanais. La phase prochaine témoignera également de l'intérêt porté au soutien et au développement des relations étrangères du Soudan, en particulier avec les pays africains voisins.

Le Dr Ali Youssef a rencontré lors de sa première mission à l'étranger le ministre égyptien des Affaires étrangères, le Dr Badr Abdel-Aty, et il a été convenu de la nécessité d'une coordination concernant les questions fondamentales qui concernent les deux pays. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a affirmé la volonté de l'Égypte. position ferme de soutien et d'approbation du Soudan et de préservation de ses institutions car elles sont les seules garantes de l'unité du pays.

Il s'entretiendra demain dimanche avec l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan, M. Tom Perello, qui a décrit dans un communiqué. les récentes décisions de l'État de renouveler l'ouverture du passage d'Adrei dans le cadre d'une mission visant à accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire dans toutes les régions du Soudan.

Cette déclaration fait partie d'une série de déclarations qui reflètent le changement positif de la position américaine, puisque Sarah Jacobs, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a condamné le meurtre de civils par les milices rebelles par empoisonnement dans l'État d'Al-Jazira, le qualifiant de crime honteux et exigeant que la milice et ses partisans soient tenus pour responsables, notamment les Émirats arabes unis.\OSM