Soudan: Le président du Conseil Souverain salue la performance du ministère de la Santé et de l'État de Khartoum

Omdourman — Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé le soutien de l'État aux efforts de l'État de Khartoum pour renforcer le secteur de la santé, saluant le rôle héroïque de ses travailleurs, qui fournissent des services dans des conditions de guerre, que ce soit dans des zones sûres ou dans des zones où l'ennemi est présent.

C'était lors de sa visite samedi au siège du ministère de la Santé de l'État de Khartoum et à l'hôpital Al-Buluk, accompagné du Lit-Gen Yasser Al-Atta, membre du Conseil Souverain, commandant en chef adjoint et du gouverneur de Khartoum. , M. Ahmed Osman Hamza.

Al-Burhan a souligné que cette visite vient en reconnaissance des efforts des cadres du ministère et de leur rôle dans le contrôle des épidémies malgré les défis de la guerre.

Son Excellence a également salué les efforts du ministre fédéral de la Santé pour développer les institutions de traitement. Il a remercié les pays frères et amis pour leur soutien au secteur de la santé.

Pour sa part, le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a expliqué que l'État cherche à compenser la perte de service de nombreux établissements de traitement suite au vandalisme, en achevant la création de nouveaux hôpitaux et centres de santé et en agrandissant et réhabiliter les hôpitaux existants, tels que l'hôpital Al-Naw et Al-Buluk, pour devenir des hôpitaux de référence.

Il a souligné que les défis actuels incluent la restauration des services hospitaliers dans les zones libérées, avec le besoin de financement pour la réhabilitation et l'entretien des infrastructures.

En outre, le chef du Comité d'urgence sanitaire de l'État de Khartoum, le Dr Mohamed Ibrahim, a examiné le rapport sur les performances sanitaires pendant la période de guerre, notant que les indicateurs dépassaient les attentes selon les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé-OMS.

Il a expliqué que le nombre d'hôpitaux actuellement en activité s'élève à 31 sur 54, outre le fonctionnement de 158 centres de santé sur 243. Il a également annoncé que plus de 33 mille blessés ont été soignés et 22 mille opérations gratuites d'extraction de balles ont été réalisées, soulignant contrôle des épidémies et la volonté du ministère de faire fonctionner trois hôpitaux nouveaux.