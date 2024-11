Afrique: L'ambassadeur Abdel Raouf Amer présente ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur du Soudan en Angola

Khartoum — L'Ambassadeur Abdel Raouf Amer a présenté jeudi ses lettres de créance à M. João Lourenço, Président de la République d'Angola, en tant qu'ambassadeur du Soudan à Luanda.

Après avoir présenté les lettres de créance, l'ambassadeur a transmis au président angolais les salutations de son frère, Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de Souverain, et ses voeux de bonne santé pour lui et pour son peuple et de progrès pour le pays. prospérité.

La réunion a également discuté le rôle que l'Angola peut jouer dans les efforts visant à parvenir à la paix au Soudan et à restituer son statut de membre à l'Union africaine, après que l'Angola assume la présidence de l'organisation continentale en février prochain.

L'Ambassadeur a informé le Président Lourenço des atrocités commises par la milice terroriste FSR au Gezia , au Darfour et ailleurs, et des crimes de génocide qu'elle continue, et de la nécessité pour la communauté internationale de les condamner, de classer cette milice comme groupe terroriste et la poursuite de ses dirigeants et ses partisans comme demandés à la justice internationale.

Le Président angolais a demandé à l'ambassadeur de transmettre ses salutations et son appréciation à Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté.\ OSM