Sénégal: Contrôle qualité des médicaments et vaccin - Le directeur de l'Arp s'engage à mettre les moyens

La Direction du contrôle et de la qualité de l'Agence de réglementation pharmaceutique (Arp) souhaite le maintien du niveau de maturité trois pour les médicaments, mais également une atteinte pour le vaccin.

Un souhait émis par le professeur Djibril Fall devant le directeur de l'Arp, Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, en visite hier, vendredi 15 novembre, dans leurs locaux. Profitant de cette tribune, Pr Fall a fait le plaidoyer pour plus de moyens financiers, de ressources humaines de qualité mais aussi pour la disponibilité des réactifs afin d"atteindre les objectifs fixés. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable puisque le directeur de l'Arp s'est engagé à oeuvrer dans le même sens.

Hier, vendredi, les pensionnaires de la Direction du contrôle de la qualité ( Dicq), ont reçu la visite du directeur de l'Arp, Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf. Une occasion saisie par le directeur du Dicq pour faire le plaidoyer pour plus de moyens financiers mais aussi de ressources humaines de qualité. Pour le professeur Djibril Fall, sa direction souhaite vraiment qu'elle soit beaucoup plus visible avec la mise en norme de l'accréditation Iso 1705. « Nous souhaitons le maintien du niveau de maturité trois pour les médicaments, mais également pour le vaccin ».

Pour le professeur Djibril Fall, du point de vue du renforcement de la capacité, sa direction a effectué des formations en 2023 au nombre de 18, donc 8 en interne et 10 en externe. Un plan de formation pour 2024 a aussi été réalisé en Inde, en Égypte et en Afrique du Sud, et bientôt d'ailleurs au Botswana. « Le personnel est géré aussi bien du point de vue de la performance et c'est dans ce cadre que des habilitations sont faites pour le personnel technique puisque, comme on a l'habitude de dire, on peut être docteur en chimie sans pouvoir manipuler un outil », a-t-il renseigné dans la politique de renforcement des compétences de son personnel.

Du point de vue des activités, Pr Fall a avancé : « on a vu qu'en 2022, on a eu 356 échantillons qui ont été analysés. En 2023, à cause de cet arrêt pour les travaux, on n'a analysé que 46 échantillons. Certains de ces échantillons, d'ailleurs, ont été reçus en 2023 et ont été analysés en 2024, lorsqu'on a rejoint le laboratoire. À ce jour, nous en sommes à 569 échantillons et les analyses continuent ».

Dans l'exercice de leur fonction, le personnel de la Direction du contrôle et de la qualité se trouve confrontée à des problèmes comme la non-disponibilité de certains réactifs. Une situation qui amène le Pr Fall à faire le plaidoyer devant le directeur de l'Arp pour une solution durable. Du côté de l'Arp, le directeur général s'est engagé à mettre les moyens pour l'atteinte des objectifs de cette direction.

« Au niveau de l'ARP, nous avons une politique volontariste, d'être dans la performance, je dirais même la top performance. Elle voudrait qu'on ait les standards internationaux les plus élevés possibles. Et cela demande d'investir dans l'infrastructure, dans l'équipement, de se doter de personnel qu'on doit capaciter au jour le jour, et aussi d'avoir des procédures claires, transparentes et robustes qui nous permettent de compétir à plusieurs niveaux continentaux et même mondiaux », a soutenu Dr Diouf.