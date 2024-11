Sénégal: Soutien et modernisation des entreprises artisanales - La nouvelle directrice de l'APDA réaffirme son engagement

La nouvelle directrice générale de l'agence Sénégalaise pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) a réitéré devant les acteurs son engagement à soutenir et à moderniser le secteur artisanal. Sophie Nzinga Sy a réaffirmé cette lors d'une série de visites initiées auprès des artisans et entreprises artisanales.

Sophie Nzinga Sy, directrice générale de l'APDA a effectué les 13, 14 et 15 novembre dernier, une série de visites auprès des artisans et entreprises artisanales. Cette visite réservée à Dakar et sa banlieue notamment à Pikine, Guediawaye, Golf Sud, Keur Massar, Parcelles assainies, Médina et Yoff entre dans le cadre de sa politique de proximité. Ces descentes de terrain de la nouvelle directrice générale ont pour but non seulement d'établir un contact direct avec les artisans mais également d'observer de près leurs conditions de travail, et à recueillir leurs préoccupations et suggestions.

A cet effet, le dialogue établit avec les acteurs a permis d'identifier les défis auxquels ces derniers font face, ainsi que les opportunités pour renforcer leur compétitivité. Dans ce cadre Sophie Nzinga Sy a profité de ces échanges pour rassurer les acteurs en réaffirmant son ambition de soutenir et moderniser le secteur artisanal, en ligne avec les objectifs du Sénégal Vision 2050.

Un acte qui trouve un écho favorable chez les acteurs qui ont exprimé leur satisfaction sur l'approche de proximité entreprise, mais également sur l'espoir de voir une nette amélioration de leur environnement de travail et des perspectives de croissance.