Congo-Brazzaville: Distinction - Malachie Cyrille Roson Ngouloubi, meilleur écrivain et meilleur banquier 2024

La double distinction de " Meilleur écrivain" et de " Meilleur banquier et financier" 2024 lui a été décernée par le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation des citoyens (RJCPEC), au cours d'une cérémonie organisée à l'Hôtel de ville de Brazzaville.

Association culturelle reconnue d'utilité publique, créée et dirigée depuis plus de quinze ans par Rostand Sametone Ondendé Ndassia, le RJCPEC a pour objectifs de décorer les cadres méritants à titre anthume (de leur vivant) et non à titre posthume (après leur mort), ainsi que de faire l'émulation et la promotion de ceux-ci. C'est justement parce que ce réseau a choisi la méritocratie qu'il a décidé, après une sélection sur l'ensemble du territoire national par les relayeurs sondeurs du réseau, de consacrer la double excellence à Malachie Cyrille Roson Ngouloubi.

Pétri de connaissances, Malachie Cyrille Roson Ngouloubi a obtenu "le diplôme d'honneur et de mérite dans le secteur bancaire et financier 2024", sur la base de son grand parcours universitaire et professionnel. Il a obtenu un master recherche en sciences économiques et de gestion, spécialité Banque et Finance de l'université de Lisala (République démocratique du Congo) ; un diplôme d'expert en banque et microfinance, CEB-CEA ; un master professionnel en management des finances à l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) ; un master professionnel en gestion et techniques bancaires à l'École africaine de développement. Il est enseignant de banque et finance des universités IGDE, IMB, AUMT, Ispslo... ; gestionnaire des crédits et des risques au sein d'une institution financière de la place.

Sur le plan littéraire, Malachie Cyrille Roson Ngouloubi a obtenu le prix de "Meilleur écrivain 2024" sur la base de son parcours et de l'ensemble de son oeuvre ainsi que son influence dans la littérature. Auteur fécond et prolifique, il a signé quatorze ouvrages dont dix recueils de poèmes aux éditions MCN. Il s'agit de : "Le Soleil des élites", "La Fleur idyllique", "La mue des soleils insoupçonnés", "La Survivance des lumières", "L'ombre d'un inconnu", "Rêves éperdus", "Chants solaires pour dire Denis Sassou N'Guesso", "Poèmes incandescents pour nommer Antoinette Sassou N'Guesso", "Ode pour maman Mouebara", "Félix Tshisekedi, racine du progrès" ; deux recueils de nouvelles dont "Terre de feu" et "Les Secrets des ménages", un recueil de contes "Les sages parlent", et une pièce de théâtre "Les pièges de la vie". Il a publié en comptabilité l'ouvrage intitulé "Comptabilité analytique d'exploitation".

Malachie Cyrille Roson Ngouloubi est président national (antenne du Congo) des structures culturelles de renommée internationale : sociétés des poètes français, société des auteurs et poètes de la francophonie, association rencontres européennes-Europoésie ; master en lettres, langues et arts, spécialité : éditologie (écriture et éditions des livres) ; éditeur, responsable des éditions MCN ; promoteur culturel ; participation aux festivals, foires, salons du livre... ; lauréat de : prix de poésie ESGAE 2014, prix de la francophonie 2023, Grand prix Plum'Art-Z 2024, prix Guy-Menga 2024, prix du meilleur écrivain 2024.

Un prix de reconnaissance nationale

Après ce sacre, l'heureux récipiendaire a exprimé sa joie. « Je suis très content parce que longtemps je suis resté dans l'anonymat, et aujourd'hui, je suis à la découverte de tous. C'est un honneur, parce que je me disais toujours qu'être dans l'ombre ce n'est pas une bonne chose. Sinon à quel moment nous allons vendre nos talents, ce que nous faisions pour occuper aussi des postes stratégiques au niveau national et international ? Voilà pourquoi je suis très content parce que je suis lauréat dans la catégorie banque, spécialité crédit bancaire. Je suis également lauréat de la catégorie écriture comme meilleur écrivain de l'année 2024. J'en profite pour remercier le réseau qui a jugé bon de valoriser mes acquis, mes performances et mon expérience», a-t-il déclaré.

Pour Malachie Cyrille Roson Ngouloubi, ce double prix va encore lui donner plus de force et d'énergie pour beaucoup travailler, pour doubler d'efforts afin de bénéficier d'un autre prix en tant qu'éditeur, parce qu'il n'est pas qu'écrivain mais aussi éditeur. « Je suis depuis reconnu à l'échelle internationale, mais pas au niveau national. Cette reconnaissance est par conséquent importante pour moi ; parce qu'on dit souvent que "la charité bien ordonnée commence par soi-même".

Par la même occasion, j'invite les autres au travail. Comme dit la devise des anciens enfants de troupes : "Se lever par l'effort". Il ne faut pas dormir, mais beaucoup travailler. L'obtention de ce double prix est le résultat du travail acharné. Je passe plus mon temps dans le travail que je fais avec amour », a-t-il poursuivi.

Notons que Malachie Cyrille Roson Ngouloubi a participé dans la rédaction d'une dizaine d'ouvrages collectifs dont les deux derniers sont "L'Agora", revue sous la direction de la SPF, Paris, 2022 & 2023 ; "Florilège", revue sous la direction de l'Académie internationale l'École de la Loire, Paris, 2023.