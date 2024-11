Afrique: Un quotidien britannique met en lumière les atouts qui font du Maroc 'la première destination touristique d'Afrique'

Londres — Le quotidien britannique "The Telegraph" a mis en avant, vendredi, la diversité du paysage touristique du Maroc, qui s'est imposé comme "la première destination touristique d'Afrique en 2024".

Avec des vols directs depuis 14 villes britanniques, le Maroc attire de plus en plus de visiteurs, "partant de la ville phare de Marrakech pour rejoindre les sentiers de randonnée du Haut Atlas, les plages et les terrains de golf d'Agadir, les médinas blanchies à la chaux de la côte atlantique, les stations balnéaires de la Méditerranée, et les capitales de la culture comme Fès, Rabat et Casablanca", écrit le journal.

L'augmentation des arrivées de touristes - 18 % depuis le début de l'année - est à mettre à l'actif "des investissements judicieux dans de nouveaux vols et itinéraires et à l'accent mis sur la culture et la créativité du pays", soutient la publication.

Dans ce sens, le média britannique indique que le Grand Théâtre de Rabat a été inauguré en octobre dernier, soulignant que cet établissement "pourrait devenir aussi emblématique que l'Opéra de Sydney". Cette inauguration intervient au milieu d'une série de festivals, de concerts et d'événements accrocheurs, qui permettent au Maroc de surfer avec succès sur l'air du temps culturel, affirme le grand tirage.

La diversité des destinations est également de mise, d'après le journal qui présente un guide pour le large éventail de possibilités qu'offre le Maroc, des activités de randonnées en montagne, aux visites des villes impériales, en passant par les kilomètres de plages à disposition des voyageurs, avec en prime la saison du surf qui s'étend de septembre à avril.

La ville de Ouarzazate, qui s'est transformée en "lieu de prédilection pour des cinéastes de premier plan tels que Ridley Scott, Martin Scorsese et David Lean", est aussi mise en avant pour être actuellement à l'honneur sur les grands écrans grâce à "Gladiator II", où Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington, affrontent la mort dans un Colisée reconstitué dans la ville marocaine.

De plus, le Royaume est facile d'accès puisqu'il est possible de s'y rendre à partir de 14 aéroports britanniques, avec un choix de 28 compagnies aériennes, ajoute le quotidien, rappelant que la durée du vol ne dépasse pas les trois heures et demie.