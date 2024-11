Tunisie: Attractivité régionale - Tunis, seul gouvernorat au-dessus de la moyenne selon l'Iace

Le dernier rapport sur l'attractivité régionale en Tunisie, publié hier vendredi par l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (Iace), dresse un état des lieux des disparités régionales marquées. Selon ce document, les gouvernorats du Grand Tunis, de Tozeur et des zones côtières se distinguent par leur compétitivité, tandis que Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid figurent parmi les régions les moins attractives.

Le gouvernorat de Tunis obtient le score global d'attractivité le plus élevé, avec 5,387 sur 10, et se positionne comme le seul gouvernorat au-dessus de la moyenne nationale fixée à 5/10. Il est suivi, bien qu'à une certaine distance, par Sfax (3,533/10), Sousse (3,482/10), Tozeur (3,474/10) et Ben Arous (3,222/10). D'autres régions comme l'Ariana (3,084/10) et Monastir (2,913/10) complètent le haut du classement.

En revanche, les gouvernorats de Kasserine (1,355/10), Kairouan (1,625/10), Jendouba (1,670/10) et Sidi Bouzid (1,742/10) ferment la marche. Ces derniers affichent des scores largement inférieurs à 2/10, illustrant le déséquilibre régional persistant en Tunisie.

Le rapport souligne que l'attractivité, liée à la compétitivité, mesure la capacité d'un territoire à attirer et retenir population, entreprises et investissements. Cette évaluation repose sur sept piliers : les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l'infrastructure et l'urbanisation, la santé et l'éducation, l'inclusion financière, le marché du travail, le dynamisme des affaires, ainsi que l'innovation et l'adoption des technologies de l'information et de la communication.

Priorités pour une attractivité renforcée

Pour remédier aux disparités régionales, le rapport met en avant trois axes prioritaires. D'abord, l'amélioration de la connectivité est jugée essentielle. Le développement d'infrastructures multimodales telles que les réseaux ferroviaires, les routes rapides et les fibres optiques haut débit peut favoriser une meilleure intégration intra et interrégionale.

Ensuite, la qualité de vie joue un rôle central. La disponibilité de services équivalents à ceux des grandes villes, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, est considérée comme un levier clé pour attirer compétences et investissements.

Enfin, l'image de marque des régions doit être renforcée. Le rapport recommande des stratégies ciblées de notoriété territoriale, incluant des partenariats et des financements, pour améliorer la perception et valoriser les atouts spécifiques de chaque gouvernorat.

Par ailleurs, le rapport rappelle l'urgence de lancer les réformes économiques attendues, de digitaliser les services administratifs et de finaliser les projets d'infrastructure en cours. Ces actions sont perçues comme des catalyseurs indispensables pour réduire les écarts régionaux et repositionner la Tunisie comme une destination compétitive à l'échelle internationale.

Avec des disparités aussi marquées, ce classement appelle à une mobilisation urgente des autorités publiques et privées pour garantir un développement plus équilibré et harmonieux du pays.